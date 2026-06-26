28卒向け・食品業界の選考突破につながる“言語化”を学ぶ3日間「つながり研究セミナー」を7月にオンライン開催！

株式会社マキシマイズ

Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/project/)／株式会社マキシマイズ(https://maximise.jp)は、主に2028年卒業・修了見込みの大学生・大学院生を対象に、オンラインイベント「つながり研究セミナー(https://tsunashu.com/event/tsunagari_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=tunaken2026_prtimes)」を2026年7月に開催します。

事業編・職種編・社風編の3テーマで実施し、食品業界のES・面接で重要となる「言語化」の力を高めるセミナーです。

「つながり研究セミナー」詳細ページ :https://tsunashu.com/event/tsunagari_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=tunaken2026_prtimes

イベント概要

つながり研究セミナー（事業編・職種編・社風編）

◆開催日時・参加企業

【事業編】

7月17日（金）15:30-19:00 ＜ 申込締切：7/8 (水)＞

参加企業：山崎製パン、ロック・フィールド、日本アクセス、成城石井

【職種編（営業）】

7月22日（水）15:30-19:00 ＜ 申込締切：7/13 (月)＞

参加企業：日本ハム、不二製油、成城石井、エフピコ

【社風編】

7月30日（木）15:30-19:00 ＜ 申込締切：7/21 (火)＞

参加企業：キユーピー、ＹＫベーキングカンパニー、マルイチ産商、クラウン・パッケージ

◆開催形式

Zoomミーティングを使用したオンライン配信 ※カメラ・マイクオンで参加

◆対象

主に2028年卒業・修了見込みの大学生、大学院生 ※全学年参加可能

◆参加人数

各日程150名 ※選抜あり

◆参加費

無料

◆イベント詳細ページ

https://tsunashu.com/event/tsunagari_seminar/(https://tsunashu.com/event/tsunagari_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=tunaken2026_prtimes)

1．選考突破の鍵となる「言語化」を学ぶ

食品業界の選考では、「食品が好き」という気持ちだけでなく、自分がなぜその企業に惹かれるのか、その企業のどんな事業・仕事・社風に魅力を感じるのかを、具体的に伝える力が求められます。

つながり研究セミナーでは、そうした考えを整理し、ES・面接の通過率を高めるためのノウハウ（言語化）を学べます。

2．事業・職種・社風の3テーマから、食品業界を立体的に理解する

セミナーは、事業編・職種編・社風編の3テーマで構成しています。

事業の特徴、仕事の中身、社風や風土・文化の3点で多面的に捉えることで、食品業界への理解をより深めながら、選社軸を言語化していく実践型のセミナーです。

3．申込者には「選考通過した先輩のES集」をプレゼント

イベント申込者には、選考に通過した先輩のES集をプレゼントしています。実際の表現や構成を参考にしながら、自分自身のES作成や志望理由の整理に役立てることができます。

4．Tsunagaru就活は、食品業界を“つながり”で捉える就活支援を行っています

Tsunagaru就活は、食品業界に特化し、「サプライチェーン」という観点から企業同士の関係性や各社の役割、仕事のリアルを伝える就活プラットフォームです。

業界・企業・職種研究と自己分析をつなげて考える機会を提供することで、就活生が自分に合った企業や仕事を見つけられるよう支援しています。

■Tsunagaru就活 について

マイページ登録 :https://tsunashu.app.kanal-web.biz/register?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mypage2026_prtimes#input

Tsunagaru就活は、食品業界に特化した就活プラットフォームです。業界を「サプライチェーン」という観点から俯瞰し、企業同士の関係性や各社の役割、仕事のリアルを理解できる情報やイベント、セミナーを提供しています。業界・企業・職種研究と自己分析をつなげて考える機会を届けることで、就活生が自分に合った企業や仕事を見つけられるよう支援しています。

Tsunagaru就活とは：https://tsunashu.com/project/

■株式会社マキシマイズ 会社概要

会社名：株式会社マキシマイズ

所在地：〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

事業内容：食品業界に特化した採用情報メディア『Tsunagaru就活』の企画・運営、食品業界特化イベントや大学キャリアセンターと連携した学内プログラムの企画運営、食品業界のトレンドを紹介する雑誌『TREND』の発行など

ミッション：個人と組織の可能性の最大化 ～Maximise your potential～

コーポレートサイト：https://maximise.jp

■本件に関するお問い合わせ先

Tsunagaru就活 事務局

Email：info@tsunashu.com

イベント一覧：https://tsunashu.com/event/

企業様のお問い合わせはこちら：https://partner.maximise.jp/(https://partner.maximise.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_prtimes)