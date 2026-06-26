ディセンドーラ吉川、SOLUM株式会社とのユニフォームパートナー契約を更新
一般社団法人ディセンドーラ吉川
会社名：一般社団法人ディセンドーラ吉川
この度、一般社団法人ディセンドーラ吉川(所在地:埼玉県吉川市、代表理事:塩崎巧巳、以下ディセンドーラ吉川)は、SOLUM株式会社(所在地:埼玉県吉川市、代表取締役:古川 将士)とユニフォームパートナー契約を更新したことをお知らせいたします。
■SOLUM株式会社
会社名：SOLUM株式会社
代表取締役：古川 将士
所在地：埼玉県吉川市美南3-23-1 イオンタウン吉川美南東街区3F SOLumコミュニティフィールド
事業内容：スポーツアパレル、フットサル施設運営、サッカースクール運営、各種コーディネート
URL :https://www.solum-sports.co.jp
■ディセンドーラ吉川
会社名：一般社団法人ディセンドーラ吉川
代表者：代表理事 塩崎巧巳
設立 ：2023年5月
所在地：埼玉県吉川市中央1-17-4
事業内容：フットサルクラブの運営、スポーツイベントの企画・運営、サッカー・フットサル指導者派遣
URL ：https://decendor-yoshikawa.net