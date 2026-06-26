【ajour仙台三越店】ジュエリーリフォーム＆リペア承り会、金・プラチナ買取承り会を7月1日（水）より開催

株式会社オリエント4C's

この度、ジュエリーのリフォーム・リペア専門店 ajour を運営する、

株式会社オリエント4C's（本社：東京都台東区、代表：三枝幹弥）は、仙台三越店にて2026年7月1日（水）から7月15日（水）まで、【「ジュエリーリフォーム＆リペア承り会」と「金・プラチナ買取承り会」】を開催いたします。

自宅のジュエリーボックスに、デザインが古くなってしまったリングや、

片方だけになったイヤリング、譲り受けたまま使っていないジュエリーはございませんか。

ajourでは、お客様の大切なジュエリーに込められた想いを受け継ぎながら、今のライフスタイルに寄り添う新しいデザインへと生まれ変わらせるジュエリーリフォームをご提案しています。

受け継いだジュエリーを、今の自分らしいデザインへ

リングからペンダントへのリフォームや、お持ちの裸石を使ったオーダーデザインなど、豊富なデザインバリエーションの中から、お客様一人ひとりに合わせたご提案を行います。

「母から譲り受けたジュエリーを普段使いしたい」「眠っている宝石をもう一度身につけたい」 など、

そんな想いにジュエリーコンシェルジュが丁寧に寄り添い、理想のかたちへとお仕立ていたします。

チェーン切れやサイズ直しなど、ジュエリー修理も承ります

長年愛用してきたジュエリーを、これからも安心してお使いいただけるよう、修理・メンテナンスも承っております。

・リングのサイズ直し

・石の留め直し

・磨き直し

・チェーン切れ修理

・パールの糸替え、ワイヤー替え など

ジュエリーの状態を確認しながら、一点一点丁寧にご案内いたします。

期間限定 金・プラチナ買取5％UP

期間中、金・プラチナの買取査定を通常より5％アップにて承ります。

壊れてしまったジュエリーや片方だけのピアス、使わなくなったリングなども査定対象です。

その場で重量・純度を確認し、明瞭な査定でご案内いたしますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

ajourの買取3つのポイント〔https://ajour.jp/recycle/〕

１.明瞭価格で現金買取

当日の買取相場×グラム数で、現金買取いたします。

２.お客さまの目の前で査定を行います

お客さまの目の前で地金の重さを測り、その場で買取金額を提示いたします。

３.ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが査定します

査定は、ジュエリーの専門知識を持ったコンシェルジュが、1点1点丁寧に行います。

※インゴット・コインは5%UPの対象外となります。

※買取には、個人番号（マイナンバーカード）・運転免許証など本人確認ができる公的書類のご提示をお願いします。

※複数のお品物・高額品のご持参時は、30分ほど精査の時間を頂いております。精査後のお買取りになりますので、ご了承下さい。

【開催概要】

■イベント名：ジュエリーリフォーム＆リペア承り会、金・プラチナ買取承り会

■開催期間：2026年7月1日（水）～7月15日（水）

■開催場所：仙台三越 本館7階 宝飾サロン

ジュエリーリフォーム＆リペア ajour（アジュール）

■営業時間：午前10時～午後7時

■住所：〒980-8543

宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15

仙台三越 本館7階 宝飾サロン

■お問い合わせ：022-721-5090

※お品物の品数により対応時間が変わります。

※混雑時には、ご案内までお時間を頂戴する場合がございます。ご了承くださいませ

大切な想いが込められたジュエリーを、これからも長く愛せる一本へ。

ajour仙台三越店では、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、ジュエリーの新しい価値をご提案いたします。