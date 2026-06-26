爽快なオーラルケアブランド『SWAG（スワッグ）』が第9回シンデレラEXPOに出展

株式会社トリクル

株式会社トリクル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：上柿 琢)が展開するオーラルケアブランド『SWAG(スワッグ)』は、2026年6月5日に開催された美容インフルエンサー向けイベント「第9回シンデレラEXPO」に出展いたしました。

当日は約100名の美容インフルエンサーが来場し、新商品『ピーチコーラウォッシュ』を実際に体験。

コーラ風味のユニークな使用感に加え、汚れが見える体験型オーラルケアとして注目を集め、多くの来場者の皆さまから高い関心を集めました。

大人のおしゃれな新エチケット習慣とは

“義務”だったオーラルケアを、“楽しみな時間”へ

SWAGは、「So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH.（それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！）」をコンセプトに掲げるオーラルケアブランドです。

口臭ケアやオーラルケアは、多くの人にとって毎日行う当たり前の習慣である一方、「やらなければならないもの」として捉えられることも少なくありません。

SWAGは、そんなオーラルケアを“楽しみな時間”へと変えることを目指し、機能性だけでなくデザインや体験価値にもこだわった商品開発を行っています。

驚きの使用感！「エンタメ感覚」でスッキリ爽快と高評価の『コーラウォッシュ』シリーズ

会場で特に注目を集めたのは、コーラ風味のマウスウォッシュ『コーラウォッシュ』シリーズ。

口に含んだ瞬間に広がるコーラ風味と微炭酸のような爽快感は、従来のマウスウォッシュのイメージを覆すユニークな体験として来場者の関心を集めました。

さらに、すすいだ後に汚れが見えることから、「しっかりケアできた実感がある」「思わず誰かに話したくなる」といった声も寄せられました。

単なるエチケットケアではなく、“体験そのものを楽しめるオーラルケア”として、多くの来場者にご体験いただきました。

持ち歩きたくなる“お守り”のような存在へ

コーラウォッシュシリーズは、1回使い切りの個包装タイプを採用。

ポーチや小さなバッグにも収納しやすく、食後や打ち合わせ前、デート前など、気になったタイミングで手軽に使用できます。

会場では、「ポーチに入れて持ち歩きたい」「食後の新習慣になりそう」「デート前のお守りみたい」といった声も聞かれ、身だしなみを整えるための新しい携帯アイテムとして高い関心を集めました。

洗面台を彩る、西海岸カルチャーを感じるデザイン

SWAGの魅力は機能性だけではありません。

生活感が出やすいオーラルケアアイテムでありながら、西海岸カルチャーから着想を得たデザインを採用。洗面台やポーチに自然と馴染み、毎日手に取りたくなる世界観を表現しています。

また、FSC認証紙や再生樹脂を採用するなど、環境への配慮も行っています。

会場でも「オーラルケアアイテムに見えない」「洗面台に置くだけで気分が上がりそう」といった声が寄せられ、デザイン性の高さにも注目が集まりました。

インフルエンサー100名が実感した「新しい美容のカタチ」

第9回「シンデレラEXPO」では、100名の美容インフルエンサーが集結し、SWAGのブースにも多くの方が足を運びました。

実際にアイテムを体験した参加者からは、「メントールの爽快感」と「天然由来成分へのこだわり」が、単なる清潔習慣を超えて「ライフスタイルのアップデート」につながるという声が多数。



会場内でのインサイト（気づき）は、SWAGが提供する心地よさが、現代の女性の「自分をいたわる」という価値観と親和性が高いことがうかがえました。

次のキレイは、遊び心から。

頑張る毎日に、ちょっとしたスパイスを。

「自分らしさ」と「心地よさ」を両立したいあなたへ。



SWAGのオーラルケアで、一日をもっと自由に、もっと軽やかに楽しむための新しいオーラルケア体験を提案してまいります。

■SWAGとは

『SWAG(スワッグ)』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. (それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！)”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュをラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm



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