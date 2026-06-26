「Steamサマーセール2026」開催！ Key作品が最大65％オフ！
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、2026年6月26日（金）よりPCゲーム販売プラットフォームSteamにて開催されるセール「Steamサマーセール2026」へ参加することをお知らせします。
今回セール対象となるのはゲームブランド「Key」から発売中の作品で、『Summer Pockets』を始めとした計17タイトルが最大65％オフで購入いただけます。この機会に是非お買い求めください。
Steamストア
https://store.steampowered.com/developer/VisualArts/#browse
[表: https://prtimes.jp/data/corp/147227/table/92_1_e7a94a6c187723866b696cce0b4a247c.jpg?v=202606271251 ]
セール対象作品
CLANNAD：60％オフ
4,900円 → 1,960円
CLANNAD SS：60％オフ
2,300円 → 920円
Tomoyo After：60％オフ
1,980円 → 792円
Harmonia：60％オフ
980円 → 392円
planetarian HD：60％オフ
1,100円 → 440円
Little Busters!：65％オフ
3,480円 → 1,218円
Summer Pockets：65％オフ
4,750円 → 1,663円
Rewrite＋：60％オフ
5,500円 → 2,200円
LOOPERS：60％オフ
1,980円 → 792円
終のステラ：60％オフ
1,980円 → 792円
Harmonia Full HD：60％オフ
1,480円 → 592円
Kanon：60％オフ
3,200円 → 1,280円
LUNARiA：60％オフ
1,980円 → 792円
AIR：65％オフ
3,200円 → 1,120円
planetarian～雪圏球～：60％オフ
500円 → 200円
Summer Pockets RB：40％オフ
5,250円 → 3,150円
Rewrite Harvest festa!：40％オフ
2,300円 → 1,380円
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
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