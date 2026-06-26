お家で遊べる！飾れる！「お家で遊べるゲーセンシリーズ」第6弾・ あの筐体を1/20スケールで再現した、「光る！SL5ライトミニフィギュア」が登場！

株式会社エス・トラスト

株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、アミューズメント専用景品（プライズ）で「光る！SL5ライトミニフィギュア」を2026年7月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。

■フィギュアを集めて並べて自分だけのゲームセンターを作ろう！

■スイッチひとつで簡単ON/OFF！ライトがレインボーに光る

■上部の透明ドームは取り外し可能！ドーム内をカスタムして遊べる

光る！SL5ライトミニフィギュア

●発売日：2026年7月4週より順次投入

●パッケージサイズ：（約）W15×H20×D10ｃｍ

●本体サイズ：（約）φ7.5×H7ｃｍ

●中身：本体×1個、デコシール1枚、 デコシール説明書1枚

●ボタン電池(LR41)3個使用(別売)

▶点灯動画はこちらをご覧ください。(https://s-trust.jp/wp-content/uploads/2026/04/DOUGA_SL5_260409-1.mp4)

※本製品は（株）バンダイナムコエクスペリエンスの許諾を得て(株)エス・トラストが企画・製造するものです。

導入店舗を検索 :https://s-trust.jp/item/21609※タイミングによってはお取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。予めご了承ください。

筐体発売元：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス監修

●透明なドームやアーム、ステージ部分も再現！

●デザイン部分は、デコシールを同梱。おうちで貼って楽しめます！

販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）

発売元：株式会社エス・トラスト

商品サイト：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。



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