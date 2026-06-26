【第2弾も早期完売】「Branche千代田ファンド2」募集総額に達し募集終了

株式会社リビングコーポレーション

株式会社リビングコーポレーション（以下、当社）が運営する不動産投資型クラウドファンディング「property+（プロパティプラス）」にて、6月19日（金）より募集を開始した「Branche千代田ファンド2」は、募集総額7,520万円に対し満額の出資を受け、早期に完売いたしました。

本ファンドにご関心をお寄せいただいた皆様、ならびにご出資いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

プロパティプラスでは、自社開発の竣工済み物件を中心に、賃料収入を原資としたインカム型のファンドを提供しており、開発途中の物件や売却益を原資とするキャピタル型の案件と比較して、安定した収益性が期待される点を特徴としています。

また、「優先劣後構造」（運用による損失が生じた場合は先に事業者の出資金から負担することで、投資家の元本減少リスクを抑える仕組み）や「マスターリース契約」（空室等が生じた場合でも一定の賃料収入が保証される仕組み）等を採用し、投資家のリスク低減に配慮した設計としています。

利用開始には事前の会員登録が必要となります。プロパティプラス公式ウェブサイトよりお手続きをお願いいたします。公式サイト：https://propertyplus.jp/

＜不動産特定共同事業概要＞

(１) 許可年月日：2021年3月10日

(２) 許可番号：東京都知事 第 150 号

(３) 許可の内容：不動産特定共同事業法第2条第4項第1号および第2号に掲げる業務（電子取引業務

含む）

当社は今後もプロパティプラスを通じて、投資家の皆様から定評のある自社開発商品を中心に、これまで富裕層や一部の法人投資家に限られていた優良不動産への投資機会を、個人投資家や投資未経験の方々にも積極的に提供してまいります。これにより、様々なライフステージにおける皆様の資産形成に寄与できるものと考えております。



【会社概要】

会社名：株式会社リビングコーポレーション

所在地：東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山2F

代表者：鈴木 英樹

設立：2015年8月

URL：https://www.living-cp.co.jp/

事業内容：不動産開発業・各種投資業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社リビングコーポレーション 事業推進室

TEL：03-6300-0919／FAX：03-6300-0959

e-mail：tokyo-info@living-cp.co.jp