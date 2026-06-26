「Park Direct（パークダイレクト）」を運営するニーリー、不動産DXを推進する株式会社ビジュアルリサーチと業務提携

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤養太、以下「ニーリー」）と賃貸管理・不動産仲介業務のDXを推進する株式会社ビジュアルリサーチ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野貴広、以下「ビジュアルリサーチ」）は、両社のシステムのデータ連携を目的とした業務提携を実施いたしました。

■提携概要

昨今の社会情勢に伴い、テレワークなどの働き方改革や、不動産事業者や借主の非対面化ニーズへの対応を含め、不動産業界では業務のデジタル化、DXが急速に進んでいます。また、関係法律の整備に伴い重要事項説明書と契約書の電子交付が可能となるなど、不動産業界のDXは今後ますます進行することが予想されます。

一方で、新たな不動産テックサービスの導入の際には、基幹システムとの連携が課題となる場合があります。システム間のデータ連携を手入力で行わなければならないことが、不動産テックサービスの業務効率化や業務負荷削減といった効果を限定的なものにし、あるいは導入を見送る要因となるなど、不動産業界全体のDX推進の妨げの一つとなっています。

この度月極駐車場オンライン契約サービス「Park Direct」を運営するニーリーは、賃貸管理システム「i-SP」を提供するビジュアルリサーチと、両社のシステム間での月極駐車場物件の満空状況や契約者情報などの自動連携を可能にするシステム連携に向け、業務提携を実施いたしました。本システム連携により、不動産管理会社様のより一層の業務負荷削減、ひいては不動産業界全体のDX推進に貢献して参ります。

■ 賃貸管理システム「i-SP（アイエスピー）」について

ビジュアルリサーチが開発した賃貸管理システム「i-SP」(https://www.visualresearch.jp/lp/kanri/isp.php)は、4,000社以上の導入実績があるパッケージ商品です。台帳管理から契約、運用管理まで管理業務の全てをサポートしています。オンプレミス型なので柔軟なカスタマイズにも対応、登録部屋数が10,000戸以上の場合でも高速処理が可能です。基本パッケージにて賃貸管理業務全般をカバーしつつ、不動産DXを推進する各種オプションもご用意しています。



■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、業界No.1（※1）の月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。

■ 株式会社ビジュアルリサーチ 会社概要

ビジュアルリサーチは会社設立以来、一貫して賃貸管理業務、賃貸仲介業務、売買仲介業務に特化したシステムを開発してきました。

不動産ビジネスをより円滑にするサービス作りのご提案を通じ、業務課題に対して最適なソリューションをお客さまにお届けすることなど、テクノロジーの力で不動産業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速化し、不動産取引そのものを進化させ、不動産に係る人々を幸せにしていくことを目指しております。

社名：株式会社ビジュアルリサーチ

所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル 23F

代表取締役：小野 貴広

設立：1995年4月4日

資本金：8,000万円

事業内容：

・システム事業

不動産業に特化したパッケージ・ソフトウエアの開発・販売・運用・保守

・ファイナンス事業

大手信販会社とタイアップし、家賃保証人代行、家賃立替、収納代行等のサービスを提供

・データセンター事業

Google Cloudを活用したインフラ基盤の構築・サポート

ウェブサイト：https://www.visualresearch.jp

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）のリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。