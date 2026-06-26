株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズは、Myethosが展開する新商品として、ゲーム『アークナイツ』より、Dioramaシリーズ新作「ミス・クリスティーン 昇進段階2VER.」を、2026年6月26日1:00より予約開始。

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https://myethos.jp/products/6971804911806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=626_adk(https://myethos.jp/products/6971804911806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=626_adk)

「ねえドクター、お願いがあるの。これをあの赤いリボンに飾ってもらえる？そうすれば、それを付けた私がもっと素敵になるから。」

大人気ゲーム『アークナイツ』より、Dioramaシリーズ新作「ミス・クリスティーン 昇進段階2VER.」が登場！

瑠璃のように透き通る青い瞳で、遠くを静かに見つめるミス・クリスティーン。首元の赤いリボンにはパールと宝石があしらわれ、繊細な艶めきが、彼女ならではの優雅さと気品を引き立てます。幾重にも広がる深紅の幕、そのひだの間を跳ねる金色の猫影は、彼女とファントムの交錯する運命を静かに物語ります。薄暗がりに置かれた仮面の数々。そして、灯りがふっと灯るその瞬間、この劇の幕が上がります……。

ドクター、ミス・クリスティーンの舞台を迎える準備はできていますか？

※本製品には、目元に視線追従機能を備えた差し替えヘッドパーツ【縦瞳】【円瞳】の2種が付属します。

※本製品には、ON/OFF切り替え可能なライトアップ背景ボードが付属します。スタンドによる設置展示のほか、取り外して壁掛け展示も可能です。

【商品情報】

商品名：Diorama ミス・クリスティーン 昇進段階2VER.

作品名：アークナイツ

仕様：H約216mm×W約217mm×D約104mm／PVC&ABS&金屬

セット内容：本体*1，【縦瞳】交換用ヘッドパーツ*1，【円瞳】交換用ヘッドパーツ*1

JAN：6971804911806

価格：14,905円（税込）

Myethos Japan online store商品ページ：

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【購入特典】

Myethos Japan online storeでご予約いただいた方限定で購入特典としてアクリルスタンドをプレゼント！

商品名：アクリルスタンド

サイズ：約80mm,

素材：アクリル

※購入特典情報はMyethos Japan online storeでの購入時に適応される内容です。

※購入特典は１商品のご予約につき1点となります。

※購入特典はフィギュア本体と合わせて発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

【販売期間】

2026年6月26日1:00 ～ 2026年8月31日23:59

発売日：2027年6月予定

※掲載の写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※ご使用のモニター環境等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとして商品予約や新商品情報をお届けしています。

Myethos Japan online store：https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/myethos_co

ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。