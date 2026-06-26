「美しさは、腸から動き出す」Dstyleホールディングス×バイオシスラボ、300名超の腸活プログラム検証データを第26回日本抗加齢医学会総会で発表！

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社Dstyleホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、

藤田医科大学の腸活啓発ベンチャーである株式会社バイオシスラボ（以下「BIOSIS Lab.」）と共同で、アンチエイジングを見据えた腸活プログラムの開発を進めています。

このたび、300名以上のユーザーを対象に実施した同プログラムの検証データを、第26回日本抗加齢医学会総会のモーニングセミナーにて発表いたします。

■美しさの土台を「腸」から考える時代へ

近年、腸内環境は、日々のコンディションや健康維持、美容意識とも深く関わるテーマとして注目されています。Dstyleホールディングスは、外見だけでなく、心とからだの内側から輝く美しさを大切にし、毎日の食事や生活習慣と密接に関わる「腸活」を、これからのエイジングケアにおける重要なアプローチのひとつと位置づけています。

BIOSIS Lab.は、藤田医科大学の「医科プレプロバイオティクス」研究を社会実装するために誕生した腸活啓発ベンチャーです。両社は、科学的な知見と生活者に寄り添う実践プログラムを掛け合わせ、「知って終わり」ではなく「続けて変化に気づく」腸活のあり方を提案してまいります。

■プログラムのコンセプト ～「学び・体感・習慣」で続ける腸活～

Dstyleホールディングスが進める腸活プログラムは、単にサプリメントや食品を取り入れるだけではなく、参加者自身が腸内環境への理解を深め、日々の生活の中で変化に気づき、自然と習慣化できる設計を重視しています。

■300名超のユーザーを対象に、腸活プログラム実施後の変化を検証

今回の学会発表では、300名以上のユーザーを対象に実施した腸活プログラムのデータをもとに、プログラム参加による腸活関連の変化を検証した結果を報告します。

本検証では、参加者がプログラムを通じて得た学びや日々の実践、体感の変化などを多角的に確認。腸内環境を意識した生活習慣づくりが、アンチエイジングを見据えたセルフケアにどのような可能性を持つのかを考察します。

■学会発表概要

・発表学会 ：第26回日本抗加齢医学会総会

・セミナー名 ：モーニングセミナー4

・演題 ：プレバイオティクスを基盤とした腸活による抗加齢戦略

・日時 ：2026年6月27日（土）8:00～8:45

・会場 ：第9会場（4階 G401）パシフィコ横浜ノース

・座長 ：吉田 禎 氏

(株式会社Dstyleホールディングス 取締役執行役員 最高戦略&品質責任／

Dstyle総合研究所 所長)

・演者：栃尾 巧 先生

(藤田医科大学 腸活啓発ベンチャー 株式会社バイオシスラボ 代表／

藤田医科大学 医学部 医科プレプロバイオティクス講座 教授)

・共催 ：第26回日本抗加齢医学会総会、株式会社Dstyleホールディングス

■今後の展望：サプリ、食品、調理まで。腸から美しさを育むプログラムへ

Dstyleホールディングスは今後、BIOSIS Lab.との共同知見をもとに、サプリメント、食品、日々の調理といった生活者に身近な接点から、腸活プログラムをさらに発展させてまいります。

目指すのは、特別なことを一時的に行うのではなく、毎日の暮らしの中で自然に続けられる腸活です。腸を整えることを、未来の健やかさと美しさへつなげる生活文化へ。Dstyleホールディングスは、学びと体感を重ねながら、一人ひとりの「続けたい」を支える新しいエイジングケア習慣を届けてまいります。

■共同研究を振り返って

・株式会社Dstyleホールディングスより

私たちが目指しているのは、一時的な美容習慣ではなく、一人ひとりが自分のからだを知り、日々の生活の中で前向きな変化を感じられるプログラムです。BIOSIS Lab.との共同により、腸活を「学び・体感・習慣」として届けることで、内側から健やかで美しい毎日を支える取り組みに育てていきたいと考えています。

・株式会社バイオシスラボより

腸内環境を整えることは、健康的な毎日を支える重要なテーマのひとつです。

今回、Dstyleホールディングスとともに、生活者が実践しやすい形で腸活を届けるプログラムづくりに取り組めることを大変意義深く感じています。プレバイオティクス・プロバイオティクスの知見を活かし、科学と生活をつなぐ腸活啓発をさらに推進してまいります。

■株式会社バイオシスラボについて

株式会社バイオシスラボは、藤田医科大学「医科プレプロバイオティクス」研究を社会実装させるために誕生した腸活啓発ベンチャーです。プレバイオティクス・プロバイオティクスの社会啓発を目的に、企業・大学・公的機関とのコラボレーションプロジェクトを推進しています。

・会社名 株式会社バイオシスラボ

・代表者 栃尾 巧

・公式サイト：https://biosislab.co.jp/

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。

・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス：https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ：https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース：https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美：https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ：https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ：https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ：https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU：https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL ：https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS