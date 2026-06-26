株式会社CREAVE【無料で50万円分のPRを実施！】合計総再生回数20億回超えの「これすぎ」「マジ明日」Wタイアップキャンペーン

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、株式会社テレビ東京（本社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー、代表取締役社長：吉次弘志、以下 テレビ東京）と共同出資でバーチャルショートドラマ『これじゃ在り来たりすぎる。”これすぎ”』を制作。SNSアカウント総再生回数10億回、総フォロワー数45万人を突破したことを記念し、3社様限定のWタイアップキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、「これすぎ」タイアップ配信3本セットプランのご発注で、CREAVEが制作する話題の青春学園系ショートドラマ「マジ明日」タイアップ配信1本が無料となります。

お問い合わせ・お申し込みはこちら :https://creave.co.jp/contact/

▼「これすぎ」タイアッププラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/(https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/)

▼CREAVEのショートドラママーケティングのプラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/shortdrama/

「これすぎ」について

■概要

架空の私立高校を舞台に、高校生たちの青春の1コマをナチュラルなタッチで表現するショートドラマアカウント。「あるある」「胸キュン」なショートコンテンツとして高再生数を達成しつつ、登場人物たちの関係性やキャラクターが毎日の更新を通じて成長していく様子が視聴者の皆様に愛され、TikTokアカウント開設から6カ月で総フォロワー約45万人を達成！



アカウント情報

・TikTok：https://www.tiktok.com/@koresugi_

・Instagram：https://www.instagram.com/KORESUGI_/

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpXpoITHd6VlYmL_cfLa7CQ

■アカウントの実績

１.TikTokアカウント開設から6カ月で総フォロワー約45万人突破！

・TikTok フォロワー数：23.1万人 平均再生数：62.7万回

・Instagram フォロワー数：21.5万人 平均再生数：80万回

２.平均エンゲージメントも高水準を維持！

・エンゲージメント率4.6%

※EG率 = エンゲージメント数（いいね・コメント・保存等） / インプレッション数

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▼「これすぎ」タイアッププラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/(https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/)

▼CREAVEのショートドラママーケティングのプラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/shortdrama/

「マジ明日」について

■ 概要

中学時代、勉強一筋で過ごした主人公が、第一志望の国立男子校に落ち、都会の私立高校に入学。 おしゃれで華やかな校風に戸惑い、恋愛経験の少ない彼らは新しい環境に不安を感じつつ、一生懸命に青春を送ろうとする、甘酸っぱい学園ストーリー。

アカウント情報

・TikTok：https://www.tiktok.com/@majiasu_

・Instagram：https://www.instagram.com/majiasu_official_

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyaQ8_8Lgpt9519ylYtRpoA

■アカウントの実績

１.開始10ヶ月で総再生回数10億回突破！SNS総フォロワー数40万人突破！

・TikTok フォロワー数：20.7万人 平均再生数：40万回

・Instagram フォロワー数：17.9万人 平均再生数：50万回

・YouTubeフォロワー数：5.02万人 平均再生数10万回

２.平均エンゲージメントも5~8%と高水準を維持！

・TikTok 平均EG率：8%

・Instagram 平均EG率：5%

※EG率 = エンゲージメント数（いいね・コメント・保存等） / インプレッション数

お問い合わせ・お申し込みはこちら :https://creave.co.jp/contact/

▼「これすぎ」タイアッププラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/(https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/)

▼CREAVEのショートドラママーケティングのプラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/shortdrama/

■キャンペーンについて

■キャンペーン内容

「これすぎ」タイアップ配信3本セットプランのご発注で、「マジ明日」タイアップ配信1本が無料！

・投稿本数：「これすぎ」3本＋「マジ明日」1本

・配信媒体：TikTok・YouTubeショート・Instagramリールのうち最適なプラットフォームを組み合わせて配信

■対象企業様

・2026年8月31日までにキャンペーンにお申し込みいただいた企業様

・事例掲載が可能な企業様

・抽選3社限定（当選企業様のみご連絡いたします）

■お申し込み方法

以下フォームより、「これすぎ・マジ明日Wタイアップキャンペーン申し込み」と入力しお申し込みください。

https://creave.co.jp/contact/

■ご利用の流れ

１.お申し込み（お申込み後、詳細のヒアリングをさせていただく場合がございます）

２.当選企業様へのご連絡

３.商品・サービス詳細（ターゲット・課題）のお打ち合わせ

４.タイアップコンテンツ制作開始

５.タイアップ投稿・納品

■おすすめ企業様

・若年層に向けて商品・サービス認知を獲得したい企業様

・短期間で圧倒的な認知を獲得したい企業様

・SNS活用、認知獲得において新しい施策を模索している企業様

お問い合わせ・お申し込みはこちら :https://creave.co.jp/contact/

▼「これすぎ」タイアッププラン資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/(https://creave.co.jp/document/koresogi-plan/)

▼CREAVEのショートドラママーケティングのプラン/事例資料をダウンロード

https://creave.co.jp/document/shortdrama/

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/287_1_c6fb57cbf5a80ea4965cc891319357ec.jpg?v=202606271251 ]

株式会社テレビ東京 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/287_2_d50e66a9b66255da7b1c17cb5f9abc1c.jpg?v=202606271251 ]

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/