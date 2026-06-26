『ゼロキョリコネクト No.1 ～インディーゲーム編～ Supported by xeen』2026年7月18日(土) namco TOKYOにて開催決定！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本和則）は、VTuberと“ゼロキョリ”でアソブ新感覚インディゲームイベント『ゼロキョリコネクト No.1 ～インディーゲーム編～ Supported by xeen』を、2026年7月18日(土)に「namco TOKYO」（新宿）にて開催することをお知らせいたします。

『ゼロキョリコネクト』は、VTuberと観客を“ゼロキョリ”で繋ぐ新感覚なインディーゲームイベントです。本年3月に先行実施いたしましたプレイベントの好評を受け、この度、本イベントを定期開催する運びとなりました。定期開催の第1回となる7月18日（土）は、美しくも切ない世界観で話題の『Tokyo Stories(https://tokyo-stories.info/)』、まさかのサイバー関西マダムが主人公の買い物シューティング『買い物（かいもん）マスターとみえ(https://www.xeen.co.jp/staffblog/2026/05/blog-20260519.html)』、そして手を繋いで進む運命共同体協力型アクション『GooNECT√2(https://phoenixx.ne.jp/work/goonect%E2%88%9A2/)』の3作品をピックアップ。VTuberのゲームプレイを通じて、作品の奥深さや楽しさを共有する、特別な一夜をお届けします。

さらに、本イベントの定期開催にあたり、株式会社ジーン様より特別協賛をいただくことが決定いたしました。同社の多大なるサポートのもと、ご来場いただく皆様へこれまでにないゲーム体験をお届けしてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/334_1_25c649d14224c394124471d9adb2448d.jpg?v=202606271251 ]

※チケットや注意事項の詳細は、公式Xおよび受付画面をご確認ください。

公式X (旧Twitter): https://x.com/zerokyori_conn

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Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。 Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、 すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。 10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。 世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



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