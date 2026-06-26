QuizKnockメンバーがTVアニメ『ぼのぼの』にゲスト出演決定！　オリジナルコラボグッズも販売予定【QuizKnock10周年プロジェクト】

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、2026年10月2日（金）に迎える10周年に向けて展開中の「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として、現在放送中のTVアニメ『ぼのぼの』にゲスト出演することが決定しました。TVアニメ『ぼのぼの』は、同じく今年、10周年を迎えます。

伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」は、2026年に活動10周年を迎えるにあたり、2025年10月2日に「QuizKnock10周年プロジェクト」を立ち上げました。

この度、QuizKnockは、同じく今年2026年にTVアニメが10周年、原作漫画が40周年を迎える『ぼのぼの』と、共に節目となるアニバーサリーイヤーを盛り上げるべく、様々なコラボレーション企画を実施します。

■QuizKnockメンバーがTVアニメ『ぼのぼの』の世界に登場！

8月8日（土）放送から4週連続で、QuizKnockメンバーがTVアニメ『ぼのぼの』のキャラクターとなって登場します。各メンバーが演じるキャラクターは、QuizKnockメンバー8人の特長や好きな動物、「QuizKnock10周年プロジェクト」におけるカラーをもとにデザインされました。

＜キャラクター紹介（画像左から）＞

・ツルペン（鶴崎修功）

・タコモン（東問）

・タコゴン（東言）

・スガッファロー（須貝駿貴）

・ライザワ（伊沢拓司）

・マケモP（ふくらP）

・ヤマイモリ（山本祥彰）

・カワマジロ（河村拓哉）

＜QuizKnockメンバーからのメッセージ＞

Q. コラボ決定の感想を教えてください。

■鶴崎修功

小さいころたまに観ていて、不思議なアニメだと思っていたものでした。そこに私が出るというのは、非常に光栄です。まさに『ぼのぼの』の魅力そのものである、あの不思議さを出せるのか、難しそうで緊張しますが、がんばります。

■東問

うれしい！かわいいキャラクターが困っているのが好きな僕としては、汗がﾋﾟﾖﾋﾟﾖしているぼのぼのが愛おしくて堪りません。そんなぼのぼのの世界に自分たちが入れるなんてね、たくさん困らせちゃいましょう。

■東言

これはまたビッグなコラボが来たぞー！しかしアニメに自分が出るなんて、初めての経験だしちゃんとできるだろうか……期待と不安が入り混じったぼのぼのコラボ、でも絶対面白いからみんな見てくれよな！

■須貝駿貴

40年も続いている大コンテンツ！ぼのぼのの雰囲気ってどことなくQuizKnockっぽいですよね。シュールなほのぼの系。ときどきダジャレ。似た者同士のコラボなので面白いものができるのではとワクワクしました。

■伊沢拓司

歴史と深みを持つ大先輩とのコラボということで、驚きとありがたさと緊張とが入り混じった気持ちになりました。この10年、だいぶせかせかと進んできましたから、我々もぼのぼのの世界に飛び込んでゆったりとした時間を過ごしたいです。

■ふくらP

姪っ子がよく見ていてかわいいな～と思っていたのですが、まさか自分がキャラになるなんて！叔父としても嬉しい限りです。ぼのぼのアニメとQuizKnockが10周年という運命のようなタイミングに感謝です。

■山本祥彰

クイズで答えたことがある、あの『ぼのぼの』とコラボ！？ と驚きました。40年の『ぼのぼの』の歴史を感じつつ、新しい風を吹かせられるように頑張りたいですね。とはいえ、とにかく楽しむぞ！

■河村拓哉

素直にびっくりしました。まさかコラボしていただけるとは！ このフットワークの軽さも、ぼのぼのたちに友達がたくさんいる理由の一つかもしれないと、勝手ながら感じました。楽しくやりましょうね。

＜出演放送回スケジュール＞

１.2026年8月8日(土) あさ5:22～5:30

２.2026年8月15日(土) あさ5:22～5:30

３.2026年8月22日(土) あさ5:22～5:30

４.2026年8月29日(土) あさ5:22～5:30

■オリジナルコラボグッズ「ラバーストラップ」が7月下旬より登場！

さらに、7月下旬には「QuizKnock10周年 QuizKnock×ぼのぼのラバーストラップ」の発売も予定しています。QuizKnockメンバーとシンクロした表情を浮かべるぼのぼのの姿が愛らしく、思わず心が和むデザインです。販売サイトなどの詳細は、後日QuizKnock10周年プロジェクト公式X（https://x.com/qk_10th ）にてお知らせ予定です。

＜商品概要＞

商品名：「QuizKnock10周年 QuizKnock×ぼのぼのラバーストラップ」（全8種）

価格：1400円（税込）

サイズ（単位：mm）

本体：縦約60×横約70

※メンバーによってサイズが異なります。

発売日：7月下旬予定

販売サイト：QurioStore（ https://quriostore.com/ ）

※詳細は、後日QuizKnock10周年プロジェクト公式X（ https://x.com/qk_10th ）にてお知らせ予定です。

■YouTube動画：クイズ王なら漫画『ぼのぼの』のセリフも当てられる！？名文推測バトル！ぼのぼの編

また、本日19時には、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて「クイズ王なら漫画『ぼのぼの』のセリフも当てられる！？名文推測バトル！ぼのぼの編」を公開予定です。 QuizKnockの伊沢拓司、河村拓哉、東問に、漫画『ぼのぼの』から抜粋したセリフの一部を空欄にして出題。3人は空欄に入る言葉を推測して答えます。果たして3人はどんな回答を繰り出すのか。それぞれの個性が光る回答にご注目ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7HO7rQOSZ4A ]

＜動画概要＞

タイトル：クイズ王なら漫画『ぼのぼの』のセリフも当てられる！？名文推測バトル！ぼのぼの編

出演者：伊沢拓司、河村拓哉、東問、志賀玲太（司会）

URL：https://youtu.be/7HO7rQOSZ4A

公開日：6/26（金）19時予定

ぼのぼのとは

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。

■放送情報

毎週土曜日 あさ5：22～ フジテレビ

アニマックス 放送中

■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD http://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン

『ぼのぼの』連載40周年&アニメ放送10周年記念サイト

「ぼのぼのと40年のこと。」

https://eiken-anime.jp/bono40-10/

ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X(旧Twitter) https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/

エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime

(C)いがらしみきお／竹書房・フジテレビ・エイケン

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/