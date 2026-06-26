【開催報告】アルファグループ株式会社 吉岡伸一郎氏が登壇。創業から上場、そしてMBOの裏側にある「経営の本質」とプレッシャーからの解放

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年6月11日（水）、経営者交流会「第30回 Salon de CEO」を開催いたしました。



今回のゲストには、記念すべき第30回の節目として、アルファグループ株式会社 代表取締役社長の吉岡 伸一郎 氏（東証スタンダード上場→MBO）をゲストにお迎えいたしました。

1994年の創業以来、30年以上にわたりグループ経営を牽引し、2004年には創業から約10年でJASDAQ市場への株式上場を実現された吉岡氏。今回は、携帯電話販売事業からスタートし、BtoBサービスや環境関連事業へと多角的に事業ポートフォリオを再構築されてきた歩みとともに、2025年2月に実施されたMBOのリアルな舞台裏についてご講演いただきました。

講演の核心となったのは、上場企業のトップという重責、そして市場や株主からの目線という多大なプレッシャーの中で、あえて非上場化を選択した決断のプロセスです。MBOを実行したことで訪れた、様々なプレッシャーからの解放という、経験した者しか語り得ない生々しい心情の吐露には、参加した経営者一同が深く惹きつけられました。

また、吉岡氏の経営観を端的に示す「事業家であり、起業家ではない」という人物キーワードを軸に、一過性のブームに頼らない堅実な経営方法の大切さが語られました。ストック型収益モデルを重視し、安定したグループ経営基盤を構築してきたそのプロセスは、変化の激しい現代を生き抜く経営者にとって、極めて本質的な学びとなりました。

後半のセッションでは、「5Gマーケティング事業」「BtoBイノベーション事業」「環境サステナ事業」という3つの事業領域を軸にしたポートフォリオ戦略や、資本政策のあり方について、少人数制サロンならではの極めて密度の高い多角的な議論が交わされました。



一つひとつのエピソードから経営における決断の重みと、持続可能な組織構築の本質を学び取る、記念すべき第30回にふさわしい豊かな交流の場となりました。

■Salon de CEOについて

上場企業代表・オーナー経営者・決裁者のみが参加する完全招待制の経営者コミュニティです。各回20社前後限定の少人数制で開催し、「名刺交換」を超えた「経営の意思決定が動く場」を提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

Salon de CEO

担当：立花 皓之介

E-mail：admin@salonceo.jp

※「Salon de CEO」への参加ご希望や、取材のご依頼については上記までお問い合わせください。経営者・決裁者限定のコミュニティのため、事前に審査をさせていただく場合がございます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/