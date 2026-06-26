株式会社アンドエスティHDとのプレミアムパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社アンドエスティHDと、オフィシャルパートナー契約（プレミアムパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プレミアムパートナー契約内容

■協賛内容

・トップチームユニフォーム（シャツ・鎖骨）への広告掲出

・ユースチームユニフォーム（シャツ・胸）への広告掲出

・ホームゲームにおけるゴール裏LEDサイネージへの広告バナー掲出

・サンクスマッチおよびスタジアムツアー・エスコートキッズの開催

・トップチーム選手・スタッフへの移動着およびリラックスウェアの提供

■契約期間

2026年7月1日～

株式会社アンドエスティHD 代表取締役社長 福田 泰己 様よりファン・サポーターの皆さまへ

先の百年構想リーグにおいて、水戸ホーリーホックが新たな舞台で果敢に挑戦する姿は、水戸の街にこれまで以上の活気と誇りをもたらしてくれました。一戦一戦、最後までひたむきに戦い抜く選手・スタッフの皆さまの姿に、同じ水戸発祥の企業として、私たちも大きな勇気をいただいております。

クラブがさらなる高みを目指して歩みを進める中、私たちもその挑戦をこれまで以上に力強く後押ししたい。そうした思いから、今シーズンよりプレミアムパートナーとしてご一緒させていただきます。

「ファッションを力に」を合言葉に、選手・スタッフの皆さまが最高のパフォーマンスを発揮できるようこれからもサポートしてまいります。そして、サポーターの皆さまと共に、この街のスポーツシーンを鮮やかに彩っていければ幸いです。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします！

法人概要

■法人名

株式会社アンドエスティHD

■所在地

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ27F

■代表者

代表取締役社長 福田 泰己

■URL

https://www.andst-hd.co.jp/