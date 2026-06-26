【回らない寿司を一貫80円から】日本橋すし処 二ノ宮 にて「二ノ宮特選御膳～15品～」を特別価格3,500円（税込）で提供！｜7月1日（水）～7月15日（水）開催

株式会社ビリオンフーズ

株式会社ビリオンフーズ（本社:東京都港区 代表:中村雄斗）が運営する『日本橋すし処二ノ宮 上野店/麻布十番店/恵比寿店』では7月1日（水）～7月15日（水）限定で、二ノ宮特選御膳～15品～を3,500円(税込)でお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします。

【15品3,500円(税込)】二ノ宮特選御膳～15品～を破格で提供！

高級寿司業態『五反田 鮨あさひ』の系列店である「日本橋すし処 二ノ宮 上野店/麻布十番店/恵比寿店」では、7月1日（水）～7月15日（水）のランチ限定で、通常価格よりお得な特別価格にて『二ノ宮特選御膳～15品～ 3,500円（税込）』をご提供いたします。

※ランチのみの開催となります。

※上野店はOPEN～17:00（最終受付15:00）限定となります。

※麻布十番店/恵比寿店はOPEN～15:00（最終受付13:00）限定となります。

※お席の時間は120分となります

『五反田 鮨あさひ』の系列店としての品質を維持しながら、より多くのお客様に高級寿司店のカウンターで味わうようなクオリティを、もっと身近に楽しんでいただきたいという想いから、本キャンペーンを実施いたしました。

通常3,850円（税込）でご提供している「二ノ宮特選御膳～15品～」を、期間中は特別価格3,500円（税込）でお楽しみいただけます。北海道産水蛸や本鮪中トロをはじめ、職人が厳選した旬の鮮魚を使用したおまかせ握り9貫に加え、自家製茶碗蒸しや手巻き、お椀などを取り揃えた、二ノ宮の魅力を存分に味わえる贅沢なランチ御膳です。



この機会にぜひ、二ノ宮で味わう本格江戸前寿司のひとときをお楽しみください。



◆本コースの注目ポイント

１.食べログ評価3.5の『五反田 鮨あさひ』監修

※2026年6月26日時点での評価です。

２.酢は10年熟成の愛媛県産赤酢を使用。鋭い酸味と深いコクが特徴

３.シャリに合う特製煮切り醤油で味の相乗効果を演出

４.すりおろし直後の国産生本わさびで豊かな香りを引き立て

コース内容（一例）

※写真はイメージです

◯旬の前菜2種

◯奥久慈卵を使った自家製茶碗蒸し

◯おまかせ9貫

◯こんとび海苔手巻き

◯卵焼き

◯お椀

◯おまかせ9貫

・北海道産水蛸

・ヤリイカ

・活〆真鯛

・真鯵

・つぶ貝

・小肌

・蒸しえび

・江戸前赤身漬け

・本鮪中トロ

※コース内容は入荷状況によって異なる場合がございます、予めご了承ください。

※アラカルトでの追加お料理オーダーはもちろん、ドリンクも追加で注文する事が可能です。

※酒類のドリンクを注文されるお客様はお通し代として540円(税込)頂戴いたします。

【上野店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13302756【麻布十番店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13315827【恵比寿店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320832

実施内容詳細

◯実施店舗

日本橋すし処 二ノ宮 上野店

日本橋すし処 二ノ宮 麻布十番店

日本橋すし処 二ノ宮 恵比寿店

◯キャンペーン対象期間

2026年7月1日（水）～7月15日（水）

※ランチのみの開催となります。

※上野店はOPEN～17:00（最終受付15:00）限定となります。

※麻布十番店/恵比寿店はOPEN～15:00（最終受付13:00）限定となります。

※お席の時間は120分となります。

◯お席

・カウンター

・テーブル

のいずれかとなり、お席の指定はできません。





◯キャンペーン価格

二ノ宮特選御膳～15品～ 3,500円(税込)

※酒類のドリンクを注文されるお客様はお通し代として540円(税込)頂戴いたします。

◯定員

1日20名様限定

◯ご予約

Webのみの受付で、お電話での予約問い合わせは承っておりません。

※お席が埋まった場合も、キャンセルが時折出ますので、都度ご確認いただけますと幸いです。

予約時の注意事項

1. 予約可能表示があるにもかかわらず、予約が取れない事例がございます。こちらは予約システムの席在庫反映タイムラグで発生する事が稀にございますのでご留意ください。



2. お電話でのご予約は受付ませんので予めご了承ください。



3. 全日程が埋まった後もキャンセルが時折出ております。 時々予約フォームをチェックいただければ空席が生まれることもございます。 ※こちらは過去にもよく起きている状況ですので、しばしば空席をご確認いただけますと幸いです。

上野店麻布十番店恵比寿店【上野店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13302756【麻布十番店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13315827【恵比寿店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320832

『日本橋 すし処 二ノ宮』とは？

“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” としてOPENした江戸前寿司屋。



本格寿司店のコースで提供されるクオリティのお寿司を一貫80円(税込)からお好みでオーダーできます。

新鮮ネタはもちろん、

・シャリ

・わさび

・赤酢

・醤油

にもこだわりぬき、お値段以上の感動をご提供いたします。

すし処二ノ宮の魅力についてはこちらから御覧いただけます。

https://sushi-ninomiya.studio.site/(https://sushi-ninomiya.studio.site/)

恵比寿店【上野店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320832【麻布十番店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13315827【恵比寿店】を今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320832

店舗詳細

日本橋すし処 二ノ宮 上野店

◯住所

〒110-0007

東京都台東区上野公園1-57 UENO3153 2階

◯営業時間

11:00～23:00(L.O.23:00)

◯アクセス

JR上野駅不忍口より徒歩30秒

京成本線 京成上野駅より徒歩2分

東京メトロ上野駅より徒歩2分

日本橋すし処 二ノ宮 麻布十番店

◯住所

〒106-0045

東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 2F

◯営業時間

月・火・水・木・金

ランチ

11:30~15:00(14:30L.O.)

ディナー

17:00~23:30(23:00L.O.)

土・日・祝日

11:30 - 23:30(L.O.23:00)

◯アクセス

麻布十番駅 5b出口より徒歩1分

麻布十番駅から82m

日本橋すし処 二ノ宮 恵比寿店

◯住所

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１丁目９－５ 東急ステイ渋谷 恵比寿 地下1階

◯営業時間

月・火・水・木・金

ランチ

11:30~15:00(14:30L.O.)

ディナー

17:00~23:30(23:00L.O.)

土・日・祝日

11:30 - 23:30(L.O.23:00)

◯アクセス

恵比寿駅から徒歩1分

恵比寿駅から197m

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://billionfoods.co.jp/recruit

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nobbTdIkaNI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipqrGw-xFDs ]

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://nihonsyugenkasakagura-recruit.studio.site/

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025