TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーションコラボキャンペーン

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）はTVアニメ「黄泉のツガイ」と全国のタイトーステーション、タイトーステーションに併設するクレープ店にて2026年7月4日(土)～2026年7月31日(金)の期間、コラボキャンペーンを開催することをお知らせいたします。※1

※1コラボ施策内容により対象店舗は異なります。詳しくは各項目/対象店舗をご確認ください。

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション

WEB特設サイトURL: https://www.taito.co.jp/ts-yominotsugai(https://www.taito.co.jp/ts-yominotsugai)

開催期間:2026年7月4日(土)～2026年7月31日(金)

事後通販受注期間: 2026年8月7日(金)～2026年8月21日(金)

■TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボクレープ

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボクレープを期間限定で販売いたします。

コラボクレープをご注文いただいた方には、もれなくTVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション特製アクリルコースターをプレゼント!

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボクレープ 販売価格:1,050円(税込)

販売店舗：13店舗

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/771_1_5b748c61e745f012205e42e0b0b50505.jpg?v=202606271251 ]

※コラボクレープのご提供時間は各店異なります。各店の営業時間は各店WEBページにてご確認ください。

※アクリルコースターはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。複数お求めの場合、稀に同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※アクリルコースターの配布は準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボドリンク

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボドリンクを期間限定で販売いたします。

コラボドリンクをご注文いただいた方には、もれなくTVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション特製アクリルコースターをプレゼント!

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション コラボドリンク(全4種) 販売価格:900円(税込)

左右様ドリンク

いちごシロップ/牛乳/ホイップクリーム/いちごソース/プリントモナカ

※特定原材料：乳

陰陽ドリンク

冷やししるこ/白玉団子/ポーションミルク/プリントモナカ

※特定原材料：乳

ガブリエルドリンク

ざくろドリンク/チョコ入りマシュマロ

※特定原材料：卵、乳

前虎後狼ドリンク

フルーツミックスドリンク/ホイップクリーム/プリントモナカ

※特定原材料：乳

販売店舗：3店舗

EXBAR TOKYO plus [タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F]

EXBAR TOKYO plus AKIHABARA [タイトーステーション 秋葉原東西自由通路店 隣接]

メガレイジ溝の口 [タイトーステーション 溝の口店 3F]

※コラボドリンクのご提供時間は店舗ごとに異なります。各店の営業時間は各店WEBページにてご確認ください。

※アクリルコースターはランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。複数お求めの場合、稀に同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※アクリルコースターの配布は準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■[非売品] TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーションアクリルコースター(コラボクレープ/ドリンク共通)全15種

■[カプセルトイ] TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション アクリルアンブレラマーカー(全16種)

販売価格：1個500円(税込)

※各店の準備数がなくなり次第、当該店での販売は終了となります。あらかじめご了承ください。

販売店舗：21店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/771_2_228dfc41ec6117231d4a30b3f582823f.jpg?v=202606271251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/771_3_4dc1f3773c18794b5cdea5c53b8eb57b.jpg?v=202606271251 ]

■TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション スタンプラリー

タイトーステーションアプリにてTVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション スタンプラリーを開催いたします。全国のタイトーステーション店舗に設置されているタッチポイントにスマートフォンなどをタッチすることで、アプリ内のオリジナル台紙にスタンプを集められます。スタンプを1つ獲得ごとに200ptプレゼント、最大600ptまでゲットできます。貯めたポイントでアプリ内プレゼントにご応募いただくことが可能です。

〈参加方法〉

1.タイトーステーションアプリをダウンロードし、ユーザー登録をしてください。

2.アプリ画面の 『TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション スタンプラリー』バナーもしくは「イベント/キャンペーン」から本スタンプラリーを選択してください。

3.対象店舗にて、店内に設置されたタッチポイント(NFCタグ)にスマートフォンなどをタッチしてスタンプを獲得してください。

※スタンプの獲得は1日1スタンプのみです。

※スタンプラリーへの参加にはタイトーステーションアプリのダウンロードおよびユーザー登録が必要です。

※不正な方法でのスタンプ獲得が確認された場合、参加資格を無効とさせていただく場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承の上ご参加ください。

アプリ名：タイトーステーションアプリ(https://www.taito.co.jp/taitoapp)

対象店舗:全国のタイトーステーション店舗

■TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション アプリプレゼント応募

タイトーステーションアプリにてキャスト様のサイン入り特製アクリルコースターを抽選で各種1名様にプレゼントいたします。

〈プレゼント内容〉

・ユル(小野賢章様サイン入り)

・左(本田貴子様サイン入り)

・右(小山力也様サイン入り)

※プレゼントへの応募にはタイトーステーションアプリのダウンロードおよびユーザー登録が必要です。

※不正な方法での応募が確認された場合、参加資格を無効とさせていただく場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承の上ご参加ください。

■通販(受注生産/事後通販)

タイトーステーション eストア https://www.taitostation.shop/

[受注生産/ご予約商品]

受注期間：2026年8月7日(金)～8月21日(金) お届け予定：10月中予定

販売価格：500円(税込)・送料別

※ご予約後のキャンセルはできません。あらかじめご了承の上、お求めください。

※受注状況により発送が遅れる場合がございます。

※全16種より1種、個包装/透明の袋にお入れしてお届け致します。カプセルへの封入はございません。

※商品はランダムでピックアップいたします。種類はお選びいただけません。複数個お求めいただいた際、まれに同じ絵柄となる場合がございます。

- 店舗情報マリオンクレープ 札幌狸小路2丁目店 （タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00002138マリオンクレープ 仙台名掛丁店(タイトーステーション 仙台名掛丁店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00001170マリオンクレープ 宇都宮ベルモール店(タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 店内)https://www.taito.co.jp/store/00001836マリオンクレープ 大宮店(タイトーステーション 大宮店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00002080マリオンクレープ セブンパークアリオ柏店(タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 店内)https://www.taito.co.jp/store/00002251マリオンクレープ 立川北口店(タイトーステーション 立川北口店 隣接)https://www.taito.co.jp/store/00002149ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店https://www.taito.co.jp/store/00002211ピコクレープ 溝の口店(タイトーステーション 溝の口店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00002199メガレイジ溝の口(タイトーステーション 溝の口店 3F)https://www.taito.co.jp/megarageマリオンクレープ 海老名店(タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 隣接)https://www.taito.co.jp/store/00001748マリオンクレープ フェドラ大須店(タイトーステーション フェドラ大須店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00002180マリオンクレープ 広島本通店(タイトーステーション 広島本通店 1F)https://www.taito.co.jp/store/00001938マリオンクレープ アミュプラザ鹿児島店(タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 店内)https://www.taito.co.jp/store/00001830タイトーステーション ビックカメラ千葉店https://www.taito.co.jp/store/00002243タイトーステーション 池袋西口店https://www.taito.co.jp/store/00002136タイトーステーション 横浜西口五番街店https://www.taito.co.jp/store/00001965タイトーステーション 大阪日本橋店https://www.taito.co.jp/store/00002024タイトーステーション 広島紙屋町店https://www.taito.co.jp/store/00001749タイトーステーション 衣山店https://www.taito.co.jp/store/00001697タイトーステーション 福岡天神店https://www.taito.co.jp/store/00001649EXBAR TOKYO plus(タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 B1F)https://www.taito.co.jp/gc/topics/26738EXBAR TOKYO plus AKIHABARA(タイトーステーション 秋葉原東西自由通路店 隣接)https://exbar.jp/akihabara/index.html

※実施内容につきましては予告なく変更または中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

権利表記：(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI (C) TAITO CORPORATION

【関連URL】

TVアニメ「黄泉のツガイ」×タイトーステーション 特設サイト: https://www.taito.co.jp/ts-yominotsugai(https://www.taito.co.jp/ts-yominotsugai)

タイトー公式サイト：https://www.taito.co.jp/

※TAITO、TAITOロゴ、「タイトーステーション」および「EXBAR TOKYO」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。