サウベニア×アバンギャルディ×サウナ田ヒロユキ。サウナ、ダンス、笑いが交差する特別なコラボアイテムをFREAK′S STOREにて展開。異なるカルチャーの熱が混ざり合う、新たな熱狂体験をぜひ！

株式会社デイトナ・インターナショナル

サウナ、ダンス、笑い。

それぞれ異なるフィールドで支持を集めるカルチャーが交差し、新たな熱狂を生み出す。

FREAK'S STOREより、サウナーのためのファッションブランド「SAUVENIR（サウベニア）」、唯一無二のパフォーマンスで国内外から注目を集める「アバンギャルディ」、そしてロバート秋山竜次によるクリエイターズ・ファイルが誇るサウナ界の反逆児、「サウナ田ヒロユキ」によるスペシャルコラボレーション企画が登場！

アイテムは、アバンギャルディを象徴する制服をモチーフにした館内着をはじめ、昨年に販売し、大好評を博した「サウナ田ヒロユキ」とのコラボレーションの新色・新柄など、サウナ時間やご自宅などでのリラックスタイムをより楽しく彩るアパレルやグッズをラインナップ。サウベニアの世界観に、アバンギャルディのエネルギッシュな表現力と、サウナ田ヒロユキのユーモアが加わることで、これまでにないコレクションが完成しました。

さらに、とある学校を舞台にしたスペシャルビジュアルとムービーを公開！

制服デザインの館内着を着用したアバンギャルディと野良サウナを楽しむサウナ田ヒロユキが繰り広げるストーリーを展開。

ジャンルを越えた出会いから生まれた、新しい“熱”のかたち。

サウナ、ダンス、笑い、それぞれのカルチャーが響き合う今回のコラボレーションにぜひご注目ください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1096707

アイテムラインナップ

【サウナ田ヒロユキ】

■別注 KANNAIGI ナップサック付き 裏毛セットアップ ／\6,600

https://www.daytona-park.com/item/1026133200178?color=98

■別注 オールナイト野良サウナ ロゴ サウナハット／\3,850

https://www.daytona-park.com/item/1081133200070?color=98

■別注 KANNAIGI ナップサック付き パイル セットアップ／\6,600

https://www.daytona-park.com/item/1026133200179?color=63

■別注 オールナイト野良サウナ バックデザイン ショートスリーブTシャツ／\4,994

https://www.daytona-park.com/item/1026133200180?color=00

【アバンギャルディ】

■別注 オールナイトサウナ KANNAIGI 制服TEE＆スカート＆ナップサック セット[裏毛]／\6,996

https://www.daytona-park.com/item/1026133200170?color=76

■別注 KANNAIGI 制服TEE&スカート&ナップサック セット[裏毛]／\6,996

https://www.daytona-park.com/item/1026133200170?color=76

■別注 KANNAIGI 制服TEE&パンツ&ナップサック セット[裏毛]／\6,996

https://www.daytona-park.com/item/1026133200171?color=76

ナップサック付きパイルセットアップ／\6,600制服バスローブ／\8,800おかっぱ型 サウナハット／\4,400蓄光バックプリントTee／\5,500オールナイトサウナ キーホルダー／\1,650サウナ3点セット（バッグ/タオル/サウナハット）／\5,500

※価格は全て税込み表記です。

アバンギャルディ×サウナ田ヒロユキによるスペシャルムービーも公開中！

アバンギャルディのダンスから発する熱で、野良サウナするサウナ田ヒロユキを収めたスペシャルコンテンツ＆ムービーを公開！

動画はここからチェック！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1096707

販売チャネル

【アバンギャルディ＆サウナ田ヒロユキ展開店舗】

・Daytona Park

https://www.daytona-park.com/feature/1096707

・FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

・FREAK'S STORE 天王寺MIO

【サウナ田ヒロユキ展開店舗】

・FREAK'S STORE ららぽーと富士見

・FREAK'S STORE ららぽーとTOKYO-BAY

・FREAK'S STORE ららぽーと豊洲

・FREAK'S STORE ラゾーナ川崎プラザ

・FREAK'S STORE ららぽーと横浜

・FREAK'S STORE 静岡

・FREAK'S STORE ららぽーと愛知東郷町

・FREAK'S STORE mozoワンダーシティ

・FREAK'S STORE ららぽーとEXPOCITY

・FREAK'S STORE 岡山

・FREAK'S STORE アミュプラザ博多

サウナ田ヒロユキ

野良サウナ愛好家。専門マガジン「テロサウナ」ディレクター。「ブラウンマングース」ギター。稀代のサウナパンクとして知られ、すべてのサウナ好きたちに一目置かれる。 「サウナ施設に限らず、自分の考え方次第でどこでもサウナになる」という考えのもと、公式施設以外でサウナとして成立する条件を満たした場所を見つけて“野良サウナ”を行い、 伝道師として新しいサウナを開拓し続けている。著書に『熱あるところは、みなサウナ』がある。

Instagram：@creatorsfile_officialgoods

(https://www.instagram.com/creatorsfile_officialgoods/)

https://creatorsfile.com/creators/

アバンギャルディ

振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチーム。

2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に日本人で10年ぶりに進出。

SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、 アジアツアーや日本ツアーを開催している。

Instagram：@avantgardey_ (https://www.instagram.com/avantgardey_/)

https://akanekikaku.com/avantgardey/

SAUVENIR／サウベニア

サウナグッズ専業ブランドSAUVENIR〈サウベニア〉は、SAUNA〈サウナ〉＋SOUVENIR〈土産〉の造語。ローカルの土産物屋(スーベニアショップ)にありそうなブートレグ感を漂わせたサウナアイテムを制作。オリジナルのサウナハット・サウナ傘・サウナ専用マット等、アパレルに止まらないサウナギアを開発｡コンセプトは「"サウナ室の中でもオシャレしたい"あなたのサウナーライフを。」

https://sauvenir.jp/

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/

X：https://x.com/Daytona_Park