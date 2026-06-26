Identity V × ZOZOTOWN ×THEキャラSHOP ～ モノクロのワルツ ～の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月26日(金)よりIdentity V × ZOZOTOWN ×THEキャラSHOP ～ モノクロのワルツ ～の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

西武渋谷店A館7F 催事場にて開催しておりましたIdentity V × ZOZOTOWN ×THEキャラSHOP ～ モノクロのワルツ ～の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4758

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月26日(金)12:00～7月13日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年9月中旬～10月上旬以降順次発送

【特典情報】

＜【事後通販】Identity V商品を一会計につき税込3,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞



【製品情報】

グリッターカンバッジ(ランダム)Infinity colors デフォルメ ver.

価格：660円（税込）

セット：5,280円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ランダム)Infinity colors ver.

価格：440円（税込）

セット：7,040円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

硬質カードケース(ランダム)Infinity colors デフォルメ ver.

価格：880円（税込）

セット：7,040円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカンバッチ Infinity colors ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全8種

アクリルキーホルダーInfinity colors デフォルメ ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全8種

アクリルスタンドInfinity colors デフォルメ ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全8種

マイクロファイバーInfinity colors デフォルメ ver.

価格：各825円（税込）

種類数：全8種

クリアファイル Infinity colors ver.

価格：550円（税込）

種類数：全1種

Tシャツ Infinity colors ver.

価格：各4,400円（税込）

種類数：全2種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4758

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月26日(金)12:00～7月13日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年9月中旬～10月上旬以降順次発送



【権利表記】

(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売