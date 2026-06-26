“ちゃんとできない自分” を責めてしまうすべての人へ。パン作りを通して、自分を少しずつ取り戻していくコミックエッセイ『パンを焼けない私たち』が6/26（金）に発売！
株式会社主婦と生活社（本社：東京都台東区）では、コミックエッセイ『パンを焼けない私たち』（著：まめこ／レシピ監修：リケコ）を、2026年6月26日（金）に全国の書店・ネット書店にて発売いたします。
＜あらすじ＞
こねて、待って、失敗して
それでも少しずつ、私を焼きなおしていく
高校時代、いつも一緒だった仲良し3人組。
あの頃の彼女たちは、大人になれば仕事も家事も子育ても、もっとちゃんとこなせるものだと思っていた。
“パンを焼けるような丁寧な毎日”が、自分たちを待っていると信じて――。
けれど現実は、思い描いた未来とは少し違っていた。
夫と息子との3人暮らしのなか、家事と育児に追われ、自分のことはいつしか後回し。
ふと、「私は何が好きだったんだろう」と立ち止まる日々。
そんなある日、久しぶりにパンを焼いてみる。
思い通りにはいかず、何度も失敗する。
それでも、生地に触れ、発酵を待つ時間のなかで、置き去りにしていた気持ちが少しずつほどけていく。
失敗をくり返しながら、それでも手を動かし続けるうちに、彼女は忘れていた自分の輪郭を取り戻していく。
そして同じように、それぞれの場所で悩みや迷いを抱えながら生きる、あの頃の友人たちもまた、自分なりの“再出発”を探していた。
うまくできない日もある。
思い描いた未来とは違っていても、それでも今日を生きていく。
パン作りを通して、自分自身と向き合いなおす――
不器用な大人たちの、静かであたたかな再出発の物語。
気軽に作れるパンレシピとともに、がんばりすぎた心を、そっとほどく一冊です。
＜本文より＞
＜もくじ＞
＜書誌情報＞
■書名：『パンを焼けない私たち』
■著者：まめこ
■レシピ監修：リケコ
■発売日：2026年6月26日（金）
■定価：1540円（税込）
■ISBN：978-4391168389
■発行元： 主婦と生活社
［Amazon］https://amzn.asia/d/09qlaQgT
［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18624886/?l-id=search-c-item-img-01
※本書に関する著者インタビュー、著書に絡めた著者への取材企画等へのご協力が可能です。
ご希望がございましたら、弊社担当者までご連絡をいただけたらと思います。
＜プロフィール＞
著者：まめこ
イラストレーター、漫画家。デビュー20年以上、暮らしに寄り添うコミックエッセイや絵本を手がける。日常の小さな物語をやさしく描く作風に定評。著書に『ほぼ3step以下！片手間でつくる 罪悪感のないオヤツ』『まんぷく東京 レアもの絶品スイーツ』『味つけ上手になれる！ 調味料使いこなし手帖』（以上、KADOKAWA）『介護現場歴20年。』（主婦と生活社）など。
Instagram：＠mamekonesia
レシピ監修：リケコ
子育てをきっかけに、からだにやさしいおやつや食事作りを始める。2023年7月よりInstagramでレシピ投稿を開始し、パン作りの魅力を伝える動画が人気に。大学院での材料研究の経験を活かし、理系ならではの視点で再現性の高いレシピを提案。著書に『身体にいいものだけ! すぐ作れる朝ごパン、米粉おやつ』（KADOKAWA）など。
Instagram：＠mutenka_rikeko