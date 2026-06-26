Instagramフォロワー22万人超！人気イラストレーター・横山ゴロー氏、待望の初著書。大切な人にも自分にも贈りたい――ギフトに最適の注目絵本『絵かき猫マヌーのスケッチブック』6/26（金）発売！

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社（本社：東京都台東区）では、Instagramフォロワー数が22万人超えの人気イラストレーター・横山ゴロー氏による初の著書『絵かき猫マヌーのスケッチブック』を、2026年6月26日（金）に全国の書店・ネット書店にて発売いたします。

猫の「ゴロー氏」を中心とした動物キャラクターで多くの支持を集める著者が描く本作は、“すぐに答えを出さなくてもいい”というメッセージをやさしく届ける物語絵本。

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりな一冊です。

＜あらすじ＞

旅する絵かき猫・マヌーは、今日もスケッチブックを片手に町から町へ。

気ままな旅の途中で立ち寄ったのは、小さなあたたかいカフェ。

店主のトルテ、ちょっと不思議なヤモリのシャルル、そして個性豊かな仲間たちと出会いながら、マヌーは一枚の絵を描くことになります。

けれど--なぜか、うまく描けない。

アイデアが浮かばない時間。

立ち止まってしまう日々。

そんななかでマヌーが見つけていくのは、“すぐに答えを出さないこと”の大切さでした。

想像すること。

満ちるまで待つこと。

そして、小さく描きはじめること。

そのひとつひとつが、やがて大きな一枚の絵へとつながっていきます。

読んでいるうちに、ふっと肩の力が抜けていく--。

がんばりすぎてしまう大人に贈る、やさしい物語絵本です。

＜本書の見どころ＞

●Instagramフォロワー22万人超。日々の投稿で多くの共感を集める人気イラストレーター、待望の初著書

●海外絵本を思わせる独特の世界観

● “答えを急がないこと”をテーマに、大人の心にそっと寄り添う物語

●猫好き・絵本好きへのギフトにもぴったりな装丁と世界観

●誕生日やちょっとした贈り物にも選びたくなる、眺めるだけでも癒やされる一冊

忙しい日々のなかで、立ち止まることを忘れてしまった人へ。

そして、大切な誰かに「無理しなくていいよ」と伝えたいときにも。

自分用にもギフト用にも手に取りたくなる、心をそっとほどいてくれる一冊です。

＜本文より（抜粋）＞

＜書誌情報＞

■書名：『絵かき猫マヌーのスケッチブック』

■著者：横山ゴロー

■発売日：2026年6月26日（金）

■定価：1650円（税込）

■ISBN：978-4391166798

■発行元： 主婦と生活社

［Amazon］https://amzn.asia/d/0iuHfZqK

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＜プロフィール＞

横山ゴロー

イラストレーター。猫の「ゴロー氏」を中心とした動物キャラクターのイラストをSNSで発信し、とくにInstagramでは制作過程を毎日動画で投稿。フォロワー数は22万人を超える（2026年現在）。海外の絵本を思わせるような独特の世界観と、味わいのある手書き文字が特徴。コミカルから繊細な表現まで幅広いタッチを描き分けることを得意とする。日々の投稿では、手帳のカレンダーに短い言葉とイラストを添えた“絵日記”のような作品を継続的に発信。これまで他社書籍へのイラスト提供の実績を持ち、本作が初の著書となる。

※本書に関する著者インタビュー、著書に絡めた著者への取材企画等へのご協力が可能です。

ご希望がございましたら、弊社担当者までご連絡をいただけたらと思います。