「Ｓｈｉｂｕｙａ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｌｉｖｅ　ａｔ　ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」開催決定！

東急株式会社

当社が発起人として推進している「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」は、代々木公園で開催される「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」との連携のもと、２０２６年７月１１日（土）・１２日（日）の２日間にわたり「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ」（以下、本ライブ）を開催します。

「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」は、渋谷を代表するライブハウス・複合施設・公園などを舞台に展開する総合エンターテインメントフェスで、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント・食・ファッションなど多彩なジャンルのイベントを展開します。主催の一般社団法人日本音楽事業者協会を中心に、渋谷区や東急グループなどが連携し、渋谷エリアを舞台にエンターテインメントの魅力を発信します。

本ライブは「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」の会期に合わせ、７月１１日（土）・１２日（日）の２日間、代々木公園の各会場で実施し、合計３９組のインディーズアーティストがパフォーマンスを披露します。多くの来場者で賑わう代々木公園を中心にストリートライブを展開し、アーティストとの新たな接点の創出を目指します。野外ステージには大人気ＴＶ番組の歌唱企画に出演し話題沸騰中の「Ｂｅｖｅｒｌｙ」が登場。各会場では、「渋谷のうた２０２５」でグランプリに輝き、大型フェスへの出演も決定している「カフネ」や、準グランプリを受賞した「ＲＩＫＵ」と「カイオン」、数々のドラマやアニメとのタイアップ実績がある「野田愛実」が出演します。そのほかにも、ストリートを起点に活動の幅を広げる若手アーティストや、ＳＮＳなどで支持を集める注目アーティストが多数出演予定です。

当社は、本ライブの開催を通じて、音楽文化のさらなる発展を目指すとともに、渋谷地域のさらなる活性化に貢献していきます。今後も「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」を通じて、街のスペースやメディアを保有する東急グループ独自の価値を発揮し、多様なビジネスプレイヤーとオープンに協働することで、アーティストやクリエイターを志す人とファンや生活者との接点をつくり、エンターテインメントを世の中へ提供していきます。

公式サイトはこちら：https://shibuyastreetlive.jp/event/entame-fes2026

■全４つの会場で、合計３９組のアーティストが出演！

代々木公園の４つの会場で２日間にわたり合計３９組のインディーズアーティストが出演します。心地よい歌声が響くこのイベントで、ぜひ新たな“推しアーティスト”を見つけてください。未来のスターと出会えるかもしれません。

■「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ at ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」開催概要

イベント名称 ：「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ at ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」

開催日時 ：２０２６年７月１１日（土）・１２日（日）

※開始・終了時刻は会場によって異なります。

※雨天・荒天の場合は中止の可能性がございます。

当日の状況についてはＳｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ公式Ｘにて

お知らせいたします。

会場 ：代々木公園

１.代々木公園 ＢＥ ＳＴＡＧＥ

２.ケヤキ並木テントブース（渋谷側）

３.ケヤキ並木テントブース（原宿側）

４.野外ステージ

主催 ：ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ（発起人：東急株式会社）

協力 ：代々木公園 ＢＥ ＳＴＡＧＥ、一般社団法人日本音楽事業者協会

企画制作 ：東急メディア・コミュニケーションズ株式会社

制作協力 ：もっちゃん。すとりーと

公式サイト ：https://shibuyastreetlive.jp/event/entame-fes2026

※全て現時点での情報となります。今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

■「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」とは

渋谷を代表するライブハウスや複合施設、公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめる、エンターテインメント・食・ファッションなど多彩なジャンルのイベントを展開する都市型フェスティバルです。日本音楽事業者協会・渋谷区・東急グループが志を一つに連携し、さらに渋谷に本拠を置くＧＭＯインターネットグループが強力にサポート。日本音楽事業者協会に加盟する芸能プロダクションを中心としたアーティストの発信力を結集し、エンターテインメントの魅力を広く発信するとともに、渋谷を訪れる多くの方が気軽に参加できる機会を創出します。

そして、街全体を舞台とした多様なコンテンツ展開を通じて、渋谷のさらなる賑わいと活性化を目指してまいります。

◆ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６公式サイト：https://www.jame.or.jp/gmo_shibuya_entertainment_fes

■「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」とは

「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」は、インディーズアーティストの創作・表現活動を支援して、世の中を楽しくする“舞台”を街につくるプロジェクトです。東急株式会社が発起人となり、さまざまな賛同者やサポーターとオープンにつながり活動しています。

◆公式サイト：https://fromstreetproject.jp

■「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ」とは

「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」が運営する渋谷の”公認ストリートライブ”です。渋谷駅周辺のベニューで、毎週の定例ストリートライブ／不定期開催のライブ／街の大型イベントと連携したサーキット形式ライブなどのイベントを年間通じて開催しています。今後はさらにイベント開催回数を増やしていく予定です。

◆公式サイト：https://shibuyastreetlive.jp