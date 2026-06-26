Fujii Kaze、サカナクション、羊文学のライブ音源をJ-WAVEでオンエア！　クリス・ペプラーが「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」現地の熱気を振り返る

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株式会社J-WAVE

クリス・ペプラーが「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」現地の熱気を振り返る

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』（日曜13:00～16:54 ナビゲーター：クリス・ペプラー）。J-WAVE全番組のオンエア回数に加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスのデータ、ダウンロードデータ、動画再生回数データ、CDセールスデータ、SNSポストデータをポイント計算し、トップ100曲をカウントダウンしています。



2026年6月28日（日）の放送では、6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）のGrand Ceremonyで披露された、Fujii Kaze、サカナクション、羊文学の3組によるライブ音源をオンエアします。



Fujii Kaze (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026

Fujii Kaze (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026


サカナクション (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026

サカナクション (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026


羊文学 (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026

羊文学 (C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2026

番組ナビゲーターであり、MAJのノミネート発表会MCも務めたクリス・ペプラーが、当日会場で目にしたステージの模様を振り返りながら、現場だからこそ感じられた熱気やパフォーマンスの魅力をお届けします。



番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoのタイムフリー機能では、放送後1週間お楽しみいただけます。



▼radikoで聴く


【Part1】https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628130000)


【Part2】https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628140000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628140000)


【Part3】https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628150000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628150000)


【Part4】https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628160000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260628160000)



【番組概要】


放送局：J-WAVE(81.3FM)


番組名：SAISON CARD TOKIO HOT 100


放送日時：2026年6月28日（日）13:00～16:54


ナビゲーター：クリス・ペプラー


番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/


番組X：http://x.com/tokio_hot100


番組ハッシュタグ：#トキホ