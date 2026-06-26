コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！美容師×ピュアDKのスローで温かなラブストーリー「テイク・イット・スロー」6/26～ 「マンガPark」で連載開始！
(C)明日明／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガPark にて「テイク・イット・スロー」(明日 明)の連載がスタートします！
【あらすじ】
男子高校生の柊は、助けてくれた美容師の東雲(しののめ)に片想いをしている。同じ職場でアルバ
イトをしながら、少しでも役に立ちたいと願っていたが、思いがけずその想いを告げるチャンスが
訪れて――？
連載は 2026/6/26（金）スタート！
毎週金曜更新予定です。
(C)明日明／白泉社
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
「マンガPark」では「テイク・イット・スロー」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを
実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！
1 チャプター目を読むと
5 ボーナスコインプレゼント！
実施期間 6/26(金)～7/2(木)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=106792&wtid=106792(https://manga-park.com/share?atid=106792&wtid=106792)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park
＜本件に関するお問い合わせ先＞
白泉社キャラクタープロデュース部
tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp