コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！美容師×ピュアDKのスローで温かなラブストーリー「テイク・イット・スロー」6/26～ 「マンガPark」で連載開始！

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株式会社白泉社

(C)明日明／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガPark にて「テイク・イット・スロー」(明日 明)の連載がスタートします！



【あらすじ】


男子高校生の柊は、助けてくれた美容師の東雲(しののめ)に片想いをしている。同じ職場でアルバ


イトをしながら、少しでも役に立ちたいと願っていたが、思いがけずその想いを告げるチャンスが


訪れて――？



連載は 2026/6/26（金）スタート！


毎週金曜更新予定です。



(C)明日明／白泉社

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

「マンガPark」では「テイク・イット・スロー」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを


実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！



1 チャプター目を読むと


5 ボーナスコインプレゼント！


実施期間　6/26(金)～7/2(木)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=106792&wtid=106792(https://manga-park.com/share?atid=106792&wtid=106792)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park


＜本件に関するお問い合わせ先＞


白泉社キャラクタープロデュース部


tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp