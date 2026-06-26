HCS発売直前！「秘密season 0」は新章スタート！「八雲立つ　灼」が表紙の『メロディ』8月号 6月26日（金）発売！

株式会社白泉社

《株式会社白泉社》（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『メロディ』8月号を6月26日（金）に発売しました。

【少女まんが誌『メロディ』】https://melody-web.com/

新章スタート!!「秘密season 0」（清水玲子）が巻頭カラーで登場！

『メロディ』2026年8月号巻頭カラー「秘密season 0」（清水玲子）

薪と青木が直面する次なる事件は…？

最新HCS13巻は7月3日（金）発売！

HCS「秘密season 0」（清水玲子）13巻

「秘密 ｓｅａｓｏｎ ０」 13巻

■著者名： 清水玲子

■ISBNコード：9784592222972

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：935円（本体850円＋税10%）

■発売日：2026.7.3

青木の部下である川端陽向は、念願のMRI捜査員の職につくも、同じ警察官である兄・傑との折り合いが悪かった。

実績を立てることを悲願とする陽向は「博多少女連続殺人事件」に没頭していき、彼自身が目撃した7年前の少女の自殺とこの刺殺事件に兄が関係しているのでは無いかと疑いを抱いていく…。

「血の雨」…“BLACK RAIN”の本当の意味とは？

「ルーム・ツアーズ」（マツモトトモ）がカラーつきで登場！

カラーつき「ルーム・ツアーズ」（マツモトトモ）

拓朗を迎えた高石工務店は!?

※7月3日にコミックス最新3巻発売。紙版コミックスの帯にてプレゼント抽選企画実施。

最新HCS3巻は7月3日（金）発売！

HCS「ルーム・ツアーズ」（マツモトトモ）3巻

「ルーム・ツアーズ」 3巻

■著者名： マツモトトモ

■ISBNコード：9784592222392

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：935円（本体850円＋税10%）

■発売日：2026.7.3

家には、その住人の生きざまが宿ります。

インテリアやリフォームの提案で、クライアントの生活の隠された悩みをほどいて解決する高石工務店の夏子と中。

徐々に良き相棒となっていく二人だが、夏子の前職を辞めた経緯があきらかになり、思わぬ訪問者も現われて…!?

最新コミックス15巻好評発売中！「蜻蛉」（河惣益巳）がカラーつきで登場！

カラーつき「蜻蛉」（河惣益巳）

後宮に渦巻く強力な呪詛に弥夜は…!?

最新コミックス15巻好評発売中！

HC「蜻蛉」（河惣益巳）15巻

「蜻蛉」 15巻

■著者名： 河惣益巳

■ISBNコード：9784592222651

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

虯帝国で皇太子の正婚式が行われる中、弥夜は虯の後宮へ忍び込んだ。

クルバン王国のタクラ姫に「皇城を出て尚和国へ行こう」と勧めると、突如タクラ姫が激しく苦しみはじめる。

漂う瘴気と強力な呪詛を察した弥夜は…!?

後宮の姫君を襲う、邪悪な呪詛!?

【『メロディ』2026年8月号】

●発売日：2026年6月26日（金）

●判型：B5判

●定価：770円（税込）

●『メロディ』は偶数月28日発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など