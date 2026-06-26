「ベルセルク」最新話3号連続掲載第2弾！『ヤングアニマル』13号 6月26日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』13号を6月26日（金）に発売いたします。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

最新話3号連続掲載第2弾！「ベルセルク」（原作／三浦建太郎 漫画／スタジオ我画 監修／森恒二）が巻頭カラーで登場！

『ヤングアニマル』26年13号巻頭カラー「ベルセルク」（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）

闇に満ちた空間で己れと向き合うガッツに変化が…!?

【表紙&巻頭グラビア＆巻末グラビア&ふろく】PPエンタープライズ

【巻頭グラビア】PPエンタープライズ（撮影：フジシロタカノリ）

えなこ・東雲うみ・篠崎こころ・篠原みなみ・よきゅーん・南あみ・山本栞

現実なのに、まるで2D！

“理想”と“現実”の境界線をバグらせるPPEガールズがキュートなビニールメイドで登場♪

“KAWAII”が止まらないPPEワールドへようこそ――！

コミックス最新95巻発売直前！「ふたりエッチ」（克・亜樹）がカラーつきで登場！

【特別付録】「PPエンタープライズ」両面B2サイズBIGポスターカラーつき「ふたりエッチ」（克・亜樹）

ヘルスパインのアスミちゃん、初接客♪

いきなり激ヤバ痛客に当たって…どうなるの～

コミックス最新95巻は6月29日（月）発売！

YAコミックス「ふたりエッチ」（克・亜樹）95巻

「ふたりエッチ」 95巻

■著者名： 克・亜樹

■ISBNコード：9784592160953

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：825円（本体750円＋税10%）

■発売日：2026.6.29

マンネリ気味の小野田夫婦。変化をつけるため、優良さん痴女になる!?

歳の差カップル神童部長と長尾さん、いろいろあったけどついに結婚式♪

まだまだ終わらない大人な勉強会…銀河くんの誕生日に夢の４P解禁☆

愛と性のステップアップラブストーリー、波乱万丈の95巻!!

コミックス最新4巻発売直前！「愛の流星カウーパ」（雨蘭）がカラーつきで登場！

カラーつき「愛の流星カウーパ」（雨蘭）

海でのアクシデントを経て、皆の心は…。

コミックス最新4巻は6月29日（月）発売！

YAコミックス「愛の流星カウーパ」（雨蘭）4巻

「愛の流星カウーパ」 4巻

■著者名： 雨蘭

■ISBNコード：9784592166986

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.6.29

童貞大学生、因瀬は宇宙人「カウーパ」と衝突し、股間に寄生されてしまう。

さらに因瀬はカウーパの母星から「二年半後までに自ら子孫を残すか、映研部員の女子と強制繁殖を行うか」という究極の二択を迫られる。

現実を受け入れられない因瀬だったが新歓合宿先で、ある人と運命的な再会を果たし…？

「無邪気の楽園」の雨蘭が描くキャンパスライフSFラブコメ！

【「ヤングアニマル」2026年13号】

●発売日：2026年6月26日（金）発売

●判型：B5判

●定価：530円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など