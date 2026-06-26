進化医学から考える最強のパフォーマンス戦略を提案する一冊！ 『Re:Human』 小学館クリエイティブより発売

株式会社小学館

株式会社小学館クリエイティブは、新刊書籍『Re:Human 石器時代が呼び覚ます「最強のパフォーマンス戦略」』（著者：加藤雪彦）を6月26日（金）に発売します。

本書は、現代のビジネスパーソンが抱える慢性的な疲労、不眠、肥満、集中力の低下、ストレスといった “なんとなくの不調” を、進化医学と最新の科学的知見をもとに読み解き、食事・運動・睡眠・環境・こころの整え方まで実践的に提案する一冊です。

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Re:Human

石器時代が呼び覚ます

「最強のパフォーマンス戦略」

著者：加藤雪彦

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定価：1,980円（税込）

発売日：2026年6月26日

仕様：四六判・280ページ・並製

ISBN：978-4-7780-3669-0

発売：小学館

発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10169311.html

●“石器時代の体” と現代生活のズレが不調を招く？

「体がだるい」「集中力が続かない」「寝ても疲れが取れない」。そんな不調を、年齢や気合いの問題として片づけていないでしょうか？

本書で著者が示すのは、私たちの体がいまだ “石器時代仕様” である一方、生活環境だけが産業革命以降に激変してしまった、という視点です。現代人の不調は「石器時代のハードウェアで、最新の高負荷アプリを無理やり起動している状態」。この “進化的ミスマッチ” こそが、慢性的な不調やパフォーマンス低下の背景にあると説きます。

●仕事の成果を支える「免疫レジリエンス」とは？

本書の核となるのは、「免疫レジリエンス」という考え方です。免疫とは単に “強い” ほどよいものではなく、異常を察知し、必要なときだけ働き、役目を終えたら元の状態に戻れる “しなやかさ” が重要だと著者は説明します。

この視点から、本書では、アレルギーや糖尿病のような現代病だけでなく、疲れやすさ、眠気、集中力低下といった “未病” のサインにも注目。病気になる前の段階で体のアラームをとらえ、日々の生活をどう立て直していけばよいかを、進化医学と最新の科学的知見をもとに解説していきます。

まさに、「コンディションを整え仕事で成果を出すための心身を、進化の科学から再設計する一冊」なのです。

●こんな方におすすめ

・最近、疲れやすさや集中力の低下を感じている

・睡眠、運動、食事を改善したいが、何から手をつけるべきかわからない

・健康本は読むが、結局のところ続かない

・仕事の成果と体調管理を切り離さずに考えたい

・努力やがんばりではなく、科学的な根拠から生活を見直したい

本書はただの健康本では終わらず、食事・運動・睡眠・腸内環境・こころまで、現代人が実際に生活を変えるための具体策にまで踏みこんでいます。

肥満や炎症を解決する「石器時代的食事戦略」

筋トレより “日常” を鍛えよ

「睡眠」と「休息」はすべてに通ずる

つながりすぎる現代社会で「こころ」を守る防衛戦略

といった、ビジネスパーソンの日常に直結するテーマが目次には並びます。

●サイエンスライター・鈴木祐氏も推薦

本書には、『最高の体調』などのベストセラーで知られるサイエンスライター・鈴木祐氏の推薦も寄せられています。健康、心理、科学分野の最新知見をわかりやすく届ける書き手として幅広い支持を集める鈴木氏。著者で、東京医科大学医学部皮膚科教授である加藤氏とは旧知の仲で、本書については「僕が日本で一番尊敬する先生の本です」という推薦文を寄せています。また、著者自身も本書の執筆においては鈴木氏の『最高の体調』にインスパイアされた部分があると明かしており、同じ “進化医学×パフォーマンス” というテーマで共鳴する両者の特別対談が、本書の巻末に掲載されていることも大きな魅力となっています。

●著者プロフィール

加藤雪彦（かとう・ゆきひこ）

東京医科大学医学部皮膚科教授。1988年、東京医科大学医学部卒業後、同大学皮膚科講師を経て、2003年から2005年まで米国ジョンズ・ホプキンス大学腫瘍学部門でポストドクトラルフェローとして研究に従事。2009年より東京都立多摩総合医療センター皮膚科に勤務し、現在は東京医科大学八王子医療センター皮膚科を拠点に、診療、研究、教育に携わる。

専門は皮膚悪性腫瘍、アトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー性皮膚疾患、乾癬および乾癬性関節炎。近年は、胎児期から乳児期にかけての環境が生涯の健康に及ぼす影響に着目し、DOHaDの視点からアトピー性皮膚炎や乾癬など炎症性疾患や老化に関わる超早期ライフステージにおける機序の解明と予防に取り組むとともに、都市化に伴う非感染性疾患を低減する方策として、urbansapience.comを立ち上げ、取り組んでいる。