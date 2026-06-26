実写恋愛シミュレーション『ハムコイ』が7月17日（金）に発売決定！海外でも話題の「ハムスター転生ゲーム」

株式会社講談社

株式会社講談社は『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』が7月17日（金）に配信開始となることをお知らせいたします。

本作は講談社ゲームラボと写真週刊誌・FRIDAY編集部とのコラボレーションにより誕生した実写恋愛シミュレーションゲームです。

右から都丸紗也華、高鶴桃羽、池本しおり

■バカゲーかと思いきや「意外と深い」ストーリー！

「ハムスターに転生」「美人三姉妹と暮らす」という設定から、世界各国でも話題を読んでいる本作。現在配信中の体験版では、長女（都丸紗也華）の「女教師コスプレ」、次女（高鶴桃羽）の「セクシーヨガ」、三女（池本しおり）の「イチゴあ～ん(ハート)」など、刺激的な体験をお届けしています。

しかし製品版では「意外と深い」ストーリーが待っているのです。

本作のチーフライターは『チェインクロニクル』『天華百剣 -斬-』『陰陽師』など数々のゲームのメインシナリオを手掛けている、下村健氏。「三姉妹の父親はどこにいったのか」「三姉妹全員が幸せになるためにはどうすればいいのか」といった謎解き要素に満ちた物語をお楽しみいただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-68o9TXZEJc ]

■「元プロ野球審判員」や「ヴィオラ奏者」も「ハムコイ」に夢中

FRIDAYデジタルでは、実際に「ハムコイ」を体験した方々の感想記事を配信中！

審判時代の坂井氏。本人のX(https://x.com/ryotarosakai12)より引用。

元プロ野球審判員で、野球のルールや審判のリアルを発信している坂井遼太郎氏は「審判のようなストレスが多い仕事をしている人にはいいですね」と、感想を語っています。

審判員は試合以外の場でも選手と遭遇することが多く、外でお酒を飲む時にも気を遣う職業。しかも出張続きなので、「ハムコイ」は癒しになると感じたようです。

※「僕のストライクゾーンは狭い」という坂井氏に刺さったのはどのヒロイン？感想記事のフルバージョンはこちら

https://friday.kodansha.co.jp/article/471735

この夏は名古屋、香川、東京、福岡と、全国４都市でツアーを開催する飯野さん

さらに、恋愛リアリティショー『バチェロレッテ３』にも出演したヴィオラ奏者の飯野和英さんも「ハムコイ」を体験。次女・二葉について「夢と就活の間で悩んでいる姿に共感しますね」とコメントしています。

二葉はクラシックバレエの道に進みたいという「夢」と、家族のために就職をしたほうがいいという「現実」の間で揺れているキャラクター。自分の音楽を追求するか、それともオーケストラに所属して安定を選ぶのか迷った経験があった飯野氏にとって、二葉のストーリーは胸にくるものがあったようです。

※三姉妹のうち、誰にローズを渡すのか？飯野和英さん、感想記事の詳細はこちら

https://friday.kodansha.co.jp/article/469214

■ 海外メディアでも大きな話題に！

本作は昨年Steamページが削除されるというアクシデントに見舞われたものの、修正を経て4月に復活。その際には奇抜なコンセプトと美麗なビジュアルが国内外で注目を集め、「日本のクレイジーな実写ゲーム」が復活と話題を呼んでいます。

SteamNextフェス発表時には本作を試遊した元自民党幹事長・石原伸晃氏の「これはちょっとヤバいな。こんなにリアルなゲームがあったら、ますます子どもが減っちゃうよ」というコメントが英国のDexertoやメキシコのMasGamersなどで取り上げられ、大きな反響がありました。

MasGamers公式FB(https://www.facebook.com/photo/?fbid=1564014758615523&set=a.318751183141893)より。約6000件のいいねと約300件のコメントが寄せられた。Dexerto公式HP(https://www.dexerto.com/gaming/hamster-dating-sim-could-decrease-japans-birth-rate-even-further-jokes-former-politician-after-playing-it-3375672/)より。当該記事を紹介する公式Xのポスト(https://x.com/Dexerto/status/2066498468739170472)は約7万回表示され、約2500件のいいねを記録した。

■ 出演者の先行プレイ動画も公開中！

昨年秋に開催された東京ゲームショウでの、都丸紗也華さん、高鶴桃羽さん、池本しおりさんの『ハムコイ』先行体験に密着した動画を公開中。体験版を遊んでから見るとより楽しめる動画になっています！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Or_DDRaVA5o ]

■『ハムコイ』＆『べっぴん荘』合同リアルイベント開催！

7月18日（土）に都内でリアルイベントの開催が決定！ テレビ朝日とAimingが共同制作した『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪(べっぴん)荘』と共に、日本発の「実写ゲーム」を盛り上げるイベントを開催します。

当日は『ハムコイ』『べっぴん荘』それぞれの出演者が登場。ゲームの公開プレイや、撮影の裏側を明かすトークなど、盛りだくさんの内容をお届けします。

開催日：2026年7月18日（土）

出演者：都丸紗也華、高鶴桃羽、池本しおり（ハムコイ）＆花城奈央、渚のん、あのん舞（ビンビン荘）

開催場所：ALAWA（六本木一丁目）(https://alawa.jp)

入場無料、来場者特典あり（一部購入者限定企画あり）。開催時刻などの詳細は追ってハムコイ公式X(https://x.com/fmvkodansha)にてお知らせいたします。

【開発陣について】

写真週刊誌・FRIDAYと、講談社ゲームラボが異色のタッグ！ 講談社内の2つの部署が壁を乗り越えながら、新たなゲームの形を目指しました。紙の雑誌を飛び出して、美しくセクシーなFRIDAYの世界を、４K美麗映像として楽しめます。

リードライターは『チェインクロニクル』『陰陽師』などのヒット作を手がけた、下村健氏。謎解き要素も盛り込まれた、本格的なストーリーをお楽しみください。

【出演者について】

都丸 紗也華：1996年生まれ、群馬県出身。2024年にデビュー10周年を迎えた、日本のトップグラビアアイドル。ドラマや映画、バラエティでも活躍中。趣味はサウナ。

X:https://x.com/tmr_syk_

Instagram:https://www.instagram.com/tmrsyk

TikTok:https://www.tiktok.com/@tmrsyk

高鶴 桃羽：2003年生まれ、北海道出身。2歳からバレエをはじめ、スイスやベルギーなどにも留学。2022年、恋愛リアリティ番組への出演をキッカケに芸能デビュー。アイドルグループ「君と見るそら」のメンバーとしても活躍中。趣味はヴァイオリン。

X:https://x.com/sweets_suki3

Instagram:https://www.instagram.com/momoha2003523

TikTok:https://www.tiktok.com/@sweets_suki3

池本 しおり：2002年生まれ、兵庫県出身。女優・タレントの登竜門「制コレ’20」のファイナリスト。趣味はサックス。

X:https://x.com/teratera_shiori

Instagram:https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/

TikTok:https://www.tiktok.com/@teratera_shiori

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

「講談社ゲームラボ」についての最新情報は、以下Xをご覧ください。

・X：https://x.com/kodanshaGCL