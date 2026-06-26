猛暑で食欲がない人も、こってり味が苦手になった人も、これなら食べられる！「あっさり」なのに「栄養しっかり」のおかずレシピ本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日に料理書籍『あっさり、さっぱり、軽やか、おいしい！』を発売いたしました。

■「3つのきかせアイテム」で、あっさり、さっぱり、軽やか！ だからおいしい

本書では「3つのきかせアイテム」で、あっさり、さっぱり、軽やかな味わいで食べやすく、おいしいおかずを紹介しています。

その「3つのきかせアイテム」とは、

1：酸味・フルーツで

黒酢、ワインビネガー、バルサミコ酢などの酢や、ポン酢しょうゆなどの調味料、梅干し、レモン、すだち、ライム、グレープフルーツなどフルーツの酸味をきかせて仕上げます。

▲酸味やフルーツで▲手羽と紫玉ねぎのバルサミコ酢煮▲牛肉とトマトの黒酢サンラータン▲鶏とれんこんの梅ポンごま炒め

2：薬味・香味野菜・ハーブで

青じそ、しょうが、長ねぎ、みょうが、大根おろし、春菊などの薬味や香味野菜、パセリ、ミント、パクチー、ディルなどのハーブの香りや風味を生かします。

▲薬味や香味野菜、ハーブで▲しょうが豆腐つくねのしそ巻き焼き▲かつおのサルサ▲塩漬け豆腐とアボカドのディルオリーブ

3：香辛料・スパイスで

マスタード、辛子、ゆずこしょう、わさび、山椒、カレー粉、唐辛子、花椒、五香粉、八角、クミンなどの香りや辛みで食欲を刺激して、箸がすすむレシピに。

▲香辛料やスパイスで▲牛肉とたけのこの麻辣ねぎ炒め▲豚ひれ肉のソテー マスタードソース▲スパイスミートボールのヨーグルトソース

そして、いずれの料理も、野菜とたんぱく質をバランスよく使い、しっかり栄養がとれるおかずになっています。

■食欲がない、こってり味が苦手。そんな人におすすめです！

近年の夏は、酷暑ともいわれる厳しい暑さが続いています。そんな日は、暑さでバテて食欲がなくなることも。また、忙しく疲れ果てて食欲がわかない、脂っこい食事が続いてしまった……というときもあるでしょう。また、年齢とともに、こってり味や脂っぽいものが苦手になってきた方もいるかもしれません。とはいえ、そうめんやお茶漬けのような食事ばかりでは、栄養が偏ることがあります。

そんなときに、「3つのきかせアイテム」で食べやすく、栄養バランスもよい本書のレシピを、ぜひ試してはいかがでしょうか。

［商品概要］

■『あっさり、さっぱり、軽やか、おいしい！』

著：市瀬悦子

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月26日

判型：B5／96ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802735-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380273500(https://hon.gakken.jp/book/2380273500)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058027355/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027355/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591380/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591380/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107704422(https://7net.omni7.jp/detail/1107704422)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開