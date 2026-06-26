「“15分の研修”が、園を変える」無料オンラインセミナー開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社である株式会社Gakken SEED（東京・品川／代表取締役社長：小林伸一）は、2026年7月8日、自治体の公立保育所担当者や園長、研修担当者を対象とした無料オンラインセミナー「“15分の研修”が、園を変える 現場に根ざす園内研修-品川区の実践から考える-」を開催します。

品川区では、2025年9月1日より公立保育所において、保育の質の向上を目的として、保育所・幼稚園・認定こども園向けの園内オンライン研修サービス「学研せんせいサポートHOINQ（ほいんく）」（以下、当サービス）をご利用いただいております。本セミナーでは、当サービスを導入いただいている品川区の実践事例をもとに、忙しい保育現場でも継続できる“15分の園内研修”のあり方をご紹介します。

■セミナー概要

保育現場において「保育の質向上」が強く求められる中、人材育成や研修体制の充実は喫緊の課題となっています。一方で、多忙な業務の中で十分な研修時間を確保することや、職種を問わず継続的な学び・コミュニケーションの機会を提供することに課題を抱える保育所も少なくありません。

そんな現場の課題を踏まえ、本セミナーでは、以下の内容についてご紹介します。

・短時間でも継続できる園内研修の仕組み

・保育者一人ひとりの主体的な学びを促す方法

・保育の質の向上につながる職員間の対話の生み出し方

品川区の担当職員の方および公立保育所の園長先生にもご登壇いただき、当サービスの導入背景や運用の工夫、現場で感じている効果についてお話しいただきます。

【開催概要】“15分の研修”が、園を変える

現場に根ざす園内研修-品川区の実践から考える-

日時：2026年7月8日（水）14:00～15:00

会場：オンライン（Zoom）

対象：公立保育所の運営・管理担当者、研修担当職員、園長ほか

定員：100名

主催：株式会社Gakken SEED

申込方法：以下、QRコードよりお申し込みください。

下記、URLからもお申込みいただけます。

https://gbpb.f.msgs.jp/n/form/gbpb/HCaHbRSesNQRw9AVnchQM

【このような方におすすめ】

・日々の保育の中の「どうしたらいいだろう」を立ち止まって考えたい方

・園内研修の進め方に悩んでいる方

・職種を問わず学びの機会を届けたい方

・職員間のコミュニケーション活性化を図りたい方

ぜひお申し込みください。

■学研せんせいサポートHOINQ（ほいんく）について

忙しい毎日の中でも、先生たちが無理なく参加できる「15分の園内研修」です。保育の現場でよくある悩みや課題に対して、気づきを得られる内容を提供し、学んだことをすぐに実践へつなげられる工夫が満載。継続的な学びによって、先生一人ひとりの成長と「園全体の保育の質の向上」を支援します。

■株式会社Gakken SEEDについて

https://gakken-seed.co.jp/

・代表取締役社長：小林 伸一

・法人設立年月日：2006年11月1日

（2024年10月1日商号変更）

・資本金：99,000,000円

・所在地：〒141-8427 東京都品川区西五反田二丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1188

・事業内容：保育所・幼稚園・認定こども園向け事業、学童・託児所・高齢者介護施設向け事業・ダイレクトマーケティング事業・保育者向け事業を展開

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。