『喫人舞踏会・再宴』が2026年9月3日 (木) ～ 2026年9月4日 (金)に座・高円寺2（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/wakaba-coffee-Anthrophopagy

公式サイトはこちら https://wakaba.coffee/anthropophagy-ball-refeast/

伊藤キム、点滅、鯨井謙太郒、若羽幸平ら、派閥を越えた舞踏家が集結！ 川村真奈、細川麻実子、山之口理香子、実力派の女性ダンサーたちとの見逃せない饗宴。 2025年に東京都の「高架下空き倉庫」にて3日間5回に渡り上演されたワカバコーヒー演出の『喫人舞踏会』が、再演の声に応え、装いを新たに劇場版として”再宴”決定！ 『強烈な“叫び”を生んでいた』、『カタコンベを見るような幕切れ』と評された、怪しい宴が再び幕をあげる。

ワークショップ同時開催！※9月4日（金）のみ

前半はワカバコーヒーによる『喫人舞踏会・再宴』の振付の一部を体験するワークショップ、後半は鯨井によるオイリュトミー技法を用いたコトバとカラダのワークショップです。経験不問。ぜひ公演とセットでお楽しみください！ 9月4日（金）13時00分～14時30分 会場：座・高円寺２ 講師：ワカバコーヒー、鯨井謙太郒

公演概要

『喫人舞踏会・再宴』 公演期間：2026年9月3日 (木) ～ 2026年9月4日 (金) 会場：座・高円寺2（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2 B2F） ■出演者 伊藤キム、川村真奈、鯨井謙太郒、細川麻実子、点滅、山之口理香子、若羽幸平 ■スタッフ 演出・振付・構成：ワカバコーヒー 舞台監督：中原和彦 照明：早川誠司 チラシ撮影・デザイン：腰山大雅 衣装制作：岩戸洋一・本柳里美 giee 主催：ワカバコーヒー 協力：一般社団法人パフォーミングアーツ協会 助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 [ スタートアップ助成 ] ■公演スケジュール 2026年 9月3日（木）20時00分 9月4日（金）18時00分 ※開場は開演の40分前 ※上演時間は約1時間 【ワークショップ：9月4日（金）13時～14時半】 ■チケット料金 前売：4,000円（公演のみ） ワークショップセット券：6,000円 （自由席・税込） ※ワークショップは4日のみの開催です。

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