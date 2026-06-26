緊急支援＆現地ニーズ調査を開始：ベネズエラで相次ぐM７超の地震　甚大な被害か

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

日本時間2026年6月25日午前7時（現地時間6月24日午後6時）ごろ、ベネズエラで起きたM７超の相次ぐ地震の被害に対応するため、ジャパン・プラットフォーム（JPF）はピースウィンズ・ジャパン（PWJ）とともに、本日6月25日、緊急支援および現地ニーズ調査を開始します。飲料水や食料などの物資支援、現地の支援調整などのため、支援調整チームをすみやかに現地へ向けて派遣します。現地の状況を把握した上で、プログラム立ち上げによる本格的な支援の必要性について検討していきます。

ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は現地時間24日、非常事態宣言を発令※1、これまでに、少なくとも32人が死亡、700人以上がけがをしています。首都カラカスで空港などが被害を受けたほか、カリブ海に面するラ・グアイラ州で数十の建物が崩壊しています。ラ・グアイラ州の被害規模は不明で死傷者数には含まれていないということです。※2※3。

現地からの情報は限定的なため、安全確保と継続的な支援体制の確認をしたうえ、JPFは関係機関と連携し、状況に応じた支援を柔軟に展開してまいります。

※１ BBC: Rescuers race to find Venezuela quake survivors: What we know so far

※2 Reuters: Venezuela earthquakes live: More than 30 dead after buildings collapse in Caracas and elsewhere

※3 OCHA: VEN: Earthquake - 06-2026 - Earthquake (2026-06-25)

【一般寄付】

今後起こりうる災害や紛争の緊急初動調査のための資金にご賛同いただける方は、以下の方法でご支援ください。

※特定の支援活動へのご寄付ではなく、JPFの活動全般へのご寄付となります。

◆銀行振込で寄付する

銀行名 三菱UFJ銀行

支店名 本店

口座種類 普通

口座番号 0825076

口座名義 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

フリガナ トクヒ）ジヤパンプラツトフオーム

※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。

◆ゆうちょ銀行から寄付する

銀行名 ゆうちょ銀行

記号と番号 00100-7-757910

口座名義 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

フリガナ トクヒ）ジャパンプラットフォーム

※通信欄に「一般寄付」とお書き添えください。

※恐れ入りますが、振込手数料をご負担ください。

【特定非営利活動法人（認定NPO法人）ジャパン・プラットフォームについて】

コソボ紛争の経験を教訓に、NGO、経済界、政府の対等なパートナーシップのもと、2000年に発足した日本の緊急人道支援のしくみ。平時より、3者および多様な人々が、強みや資源をいかして連携できるプラットフォームとして機能し、国内外の自然災害による被災者、紛争による難民・国内避難民に、迅速かつ効果的に支援を届けています。これまでに65以上の国・地域において、総額967億円以上、2,400事業以上の人道支援を展開。それぞれ得意分野を持つ45以上の加盟NGOをさまざまな形でサポートしながら、緊急人道支援のプロフェッショナルとして、支援を必要とする人々のニーズに根ざした活動をしています。