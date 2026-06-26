歯科医院で全国初！設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「佐倉ウェルネス歯科医院」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに「2026年6月25日(木)」より「佐倉ウェルネス歯科医院」に設置しました。

「mamaro」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルームです。日本全国の商業施設や鉄道駅や、公共施設や公園などに続々と設置が進み、2025年12月に導入実績900台を達成し、累計利用回数は160万回に達しました。

Trimはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進します。

■設置型ベビーケアルーム「mamaro(TM)」の設置詳細

・設置場所

「佐倉ウェルネス歯科医院」

・運用開始日

「2026年6月25日（木曜日）」

・利用対象

小さなお子様連れの方（性別を問わず御利用いただけます。）

搾乳をされる女性

■施設担当者コメント

佐倉ウェルネス歯科医院 歯科衛生士 香取 氏

佐倉ウェルネス歯科医院は歯科医院では全国で初めてmamaroを導入いたしました。

当院では「ハミングスマイルクラブ」を通して0歳からのお口育て、口腔育成に力を入れております。

しかし赤ちゃんとの外出は授乳やおむつ替えなど、不安や負担が多いのも現実です。

「歯が生えてからではなく、妊娠中、また生まれたその日から親子を支えたい」

という想いから、安心して授乳や育児ができる環境づくりの一歩として導入いたしました。

これからもご家族みなさんで安心して通える地域の居場所を目指していきます。

何かありましたら当院のスタッフまでお問い合わせください。

【一般のお客様・患者様からのお問い合わせ先】

佐倉ウェルネス歯科医院

TEL：043-462-2262

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、送風口（送風機内蔵）、コンセント、体重計連携機能

・大きさ：200.6cm ／ 幅：180.5cm ／ 奥行：91.2cm

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

(https://trim-inc.com/products/mamaro/)

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/