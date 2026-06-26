～日常の“もしも”に備える新たな法務サポートを提供～

イオン保険サービス株式会社

イオン保険サービス株式会社（本社：千葉県、代表取締役社長：角谷 修一）は、株式会社アシロ（以下「アシロ」といいます。）が提供する、個人のお客さまが日常生活における法的トラブルに直面した際に弁護士へスムーズにアクセスできる総合弁護士データベース「ベンナビcrown」（以下「本サービス」といいます。）について、同社と業務提携契約（以下「本契約」といいます。）を締結いたしました。

本契約の締結により、2026年6月26日から当社の販売チャネルにおいて、本サービスを「リーガルメイト」のブランド名称で提供を開始いたします。

■経緯

当社は、株式会社アシロが提供する個人向け総合弁護士データベース「ベンナビcrown」に着目いたしました。同サービスは、以下の特長を備えています。

・専門分野に応じた弁護士検索機能

・迅速な法律相談につながる相談予約機能

・日常生活におけるさまざまな法的トラブルに対応可能な情報提供

・トラブル発生時、1つの事案につき月1回30分の弁護士相談が無料

これらにより、個人のお客さまが法的トラブルに直面した際にも、迷うことなく弁護士へアクセスし、必要なサポートを受けることが可能となります。また、従来はハードルが高かった法律相談をより身近でスムーズなものへと変えることで、日常生活における不安の軽減に寄与するサービスです。

当社は、イオングループの総合金融事業を担うイオンフィナンシャルサービス株式会社の連結子会社として、グループの顧客基盤やサービスネットワークを活かし、「ネットでかんたん保険」や「自転車あんしんパック」などの個人向け保険サービスを通じて、多くのお客さまに安全・安心を提供してまいりました。

本提携により、当社の販売チャネルを通じて本サービスを「リーガルメイト」として提供することで、日常生活の中で発生する法的トラブルに対して気軽に相談できる環境の提供を実現するとともに、お客さまへの提供価値のさらなる向上を図ります。あわせて、提供商品の拡充ならびに双方の企業価値の向上に寄与するものと考え、本契約の締結に至りました。

■概要

（１）「リーガルメイト」の提供

当社は、本サービスを当社の販売チャネル向けブランド「リーガルメイト」として提供いたします。「リーガルメイト」は、日常生活におけるさまざまな法的トラブルの分野ごとに、専門性の高い弁護士を検索し、相談・予約まで行うことができる個人向けの総合弁護士データベースサービスです。交通事故、離婚問題、相続、労働問題、借金問題、IT・ネットトラブル、不倫慰謝料、刑事事件など、身近に起こりうる幅広い分野に対応しており、お客さまがご自身の状況に応じて弁護士を選択し、スムーズに相談につなげることができます。

※ご参考：https://bennavi-crown.com/aeon/

（２）販売体制および販売促進

当社は販売代理店として、本サービスの販売および販売促進活動を行い、当社グループのネットワークを通じて「リーガルメイト」の提供を推進してまいります。

■株式会社アシロ 会社概要

商号：株式会社アシロ

代表者：中山 博登

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

設立：2016年4月

事業内容：リーガルメディア事業、リーガルアライアンス事業、リーガルプロテクト事業、HR事業

URL：https://asiro.co.jp/

■イオン保険サービス株式会社 会社概要

商号：イオン保険サービス株式会社

代表者：角谷 修一

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 イオンタワー

設立：1990年1月16日

事業内容：保険代理店（生命保険、損害保険、少額短期保険）

URL：https://www.hokenmarket.net/