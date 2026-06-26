【Makuake先行販売】人気の狐面マスクのリニューアルプロジェクト開始！　誰が人か 誰が妖か 化かして嗤え｜狐面の口元が描かれた不織布マスク【狐口面用-ここうめんよう-】

株式会社VIVOプロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/ateliergekka-foxmask/2026年6月26日（金）12:00～7月30日（木）22時まで

和を意識したファッションブランド『atelier gekka（アトリエゲッカ）』が新設したユニセックスカテゴリ『SOUS（スー）』の初プロジェクトがいよいよ開始。人気の狐面マスクが『狐口面妖-ここうめんよう-』に名称を改め、不織布マスクとなってリニューアルいたします。

ハロウィンの仮装行列、もしくは、百鬼夜行。そこに存在する『もの』は人が化けた妖か、それとも、妖が化けた人か。

浮世離れした世界観をお手軽に楽しむことができるファッションアイテム、狐面の口元が描かれた不織布マスク『狐口面妖-ここうめんよう-』。あなたも周りを化かして楽しみませんか？

日本の伝統的な「狐面」の美しさと怪しさを落とし込み、装着することで日常を少し特別なものに変える「ファッションアイテム」として楽しめる『atelier gekka』で人気の狐面マスク。

在庫限りの販売となっていた布製の狐面マスクですが、終売を惜しむ声をたくさんいただきました。その声に応えるため、替わりの商品をお届けできるよう検討して参りました。それがいよいよ形になります。

布製から不織布製へ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KAoaNg8adSM ]プロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/ateliergekka-foxmask/

布製から上質な不織布製となり清潔さや実用性がアップ。より手軽に装着できるマスクとなりました。不織布マスクの形にこだわり、デザインも合わせてブラッシュアップしております。

「着けなければならない」から「着けたくて選ぶ」へ

●マスクの着用が個人の判断となった昨今、「着けなければならないもの」から「着けたくて選ぶもの」へと価値を変えていきたい。

●単なる衛生商品ではなく、お洒落を楽しむアイテムとして、少しでも気分を上げたい。

●顔の一部になるからこそ、自分らしく『表現』できるものを身につけたい。

『atelier gekka（アトリエゲッカ）』がブランド創立当初よりお届けしている和をまとう「狐面マスク」はそのようなコンセプトを基に、こだわり抜いて開発いたしました。

お手軽、簡単、気軽に装着できる

このように悩む人もいるのではないでしょうか。その心配や不安などを払拭するのがこのマスクです。

オンラインショップで手軽に買え、顔全体を覆うお面とは違い口元を覆うだけ。取り外しも簡単で気軽に装着可能です。

いつものファッションにアクセントを

浴衣や着物などの和風の服だけでなく普通のお洋服にも。このマスクひとつで、たちまち怪しげな雰囲気をまとい、ミステリアスな魅力を引き出します。

テーマパークや遊園地など非日常がより非日常になって楽しめ、神社やお寺への参拝につけていくと雰囲気抜群。ハロウィンイベントでは簡易的に仮装ができて、より身近なイベントになります。他にもコスプレでワンポイント追加できるなど、様々なシーンで活躍します。ひと癖あるデザインで「私らしさ」を物語り、周りから一歩リードしてみてはいかがでしょう。

マスクとしての機能性

●上質な不織布でホコリや花粉対策を強化

気になるホコリや花粉・飛沫の対策ができる上質な不織布を採用。柔らかな肌触りをしているため皮膚にも優しいマスクです。

※ホコリや花粉などを完全に遮断するものではありません。

●口元に空間ができる3D立体構造

独特な3D立体構造で口元に空間ができますので、とても息がしやすく口紅などのお化粧の付着も少ないです。また、密着性を高めるノーズフィッターを内蔵することで、お顔にしっかりフィットして隙間ができにくく、メガネが曇りにくいというメリットもございます。

※個人差があるため、メガネが曇ることがあります。

●耳が痛くなりにくい平ゴムを採用

伸縮性が高く耳への負担が少ない「平ゴム」を採用しております。

一日中マスクをつけて過ごしても耳が痛くなりにくいので安心です。

※個人差があるため、痛くなる場合があります。

【商品概要】

製品名：狐面の口元が描かれた不織布マスク【狐口面用-ここうめんよう-】

カラー：白・黒

サイズ：

横 約203mm × 縦 約82mm

マスク本体素材：不織布 ※中国生産

パッケージ：ピロー個包装

【Makuake応援購入概要】

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/ateliergekka-foxmask/

プロジェクト期間：2026年6月26日（金）12:00～2026年7月30日（木）22:00予定

●リターン内容（すべて税込価格）

-商品内容-

・白 20枚セット（10枚セット×2）

・黒 20枚セット（10枚セット×2）

・白 10枚＋黒 10枚 計20枚セット

※不織布マスクの色をお選びいただけます。

-商品内容-

・白 5枚＋布マスク 黒×青 1枚セット

・黒 5枚＋布マスク 黒×青 1枚セット

※不織布マスクの色をお選びいただけます。

※布マスクの色はお選びいただけません。

-商品内容-

・白 10枚セット

・黒 10枚セット

・白 5枚＋黒 5枚 計10枚セット

※不織布マスクの色をお選びいただけます。

※超早割、早割A、早割Bの順にお得になっております。

※一般販売はプロジェクト終了後2026年10月頃より、10枚セット3,025円（税込）を予定しております。

ブランド紹介

プロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/ateliergekka-foxmask/

『atelier gekka（アトリエゲッカ）』は2020年11月25日に創立した和を意識したファッションブランドです。「月下美人」が放つ一晩限りの輝きのように、手にする人の日常に特別な彩りを添えるアイテムをお届けすることを目指してきました。

日本の伝統的な「和」を愛し、現代の感性でリミックス。個性的で遊び心のある独自スタイルの商品を展開しております。どのアイテムも気持ちを上昇させ、背筋を伸ばして歩きたくなるような気持ちにさせる、数々のこだわりを詰め込んでいます。

5周年を迎えた2025年11月、ユニセックスカテゴリ『SOUS（スー）』を新設いたしました。これまでレディース向けブランドとして数々の商品をお届けして参りましたが、男性からも多くのご支持をいただきました。そのご意見をうかがううちに、女性もの・男性ものという枠に囚われず、性別を問わない、より多様性に満ちた商品を幅広くお届けしていきたいと考えるようになりました。

今回のプロジェクトは新カテゴリ『SOUS』の初めての商品となります。ブランド立ち上げ当初からある「狐面マスク」のリニューアルで初心に返り、新たな一歩を踏み出します。

男女問わず、年齢も問わず、お洒落を楽しんでいただけると嬉しく思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。これからも「あなた」に少し特別な気持ちを持てるようなアイテムをお届けして参ります。本プロジェクトも応援いただけましたら幸いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社VIVO

代表者 ：岡田 恵理

所在地 ：東京都豊島区南長崎二丁目9番13号

設 立 ：2024年10月

事業内容：オリジナル商品開発、販売

オンラインストア（BASEショップ）：https://ateliergekka.base.shop/

●本件に関するお問い合わせ

株式会社VIVO 総合窓口

メール：contact@vivo-inc.net