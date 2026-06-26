【本日配信】『サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！』無料アップデートで待望のオンライン対戦を実装 ─ 全国のプレイヤーとスマッシュできる！

タツマキゲームズ株式会社

タツマキゲームズ株式会社はNintendo SwitchおよびSteam向けに発売中の、はちゃめちゃスポーツゲーム『サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！』において、本日2026年6月26日より無料アップデート「Ver.1.1.0」を配信開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6BbmUrk0aZc ]

本アップデートでは、新たにオンラインマッチを実装。離れた場所にいる全国のプレイヤーやお友だちと一緒に対戦が楽しめるようになりました。

また本日から7月10日(金)までの2週間、アップデートを記念して、本作を20%オフでご購入いただけるセールを実施しております。

待望のオンライン対戦がスタート！

本作は株式会社サンリオの、ハローキティやポムポムプリンをはじめとするサンリオキャラクターズが、ボールを打ち合って相手のゴールを狙うカジュアルなスポーツゲームです。

本日配信を開始した無料アップデート「Ver.1.1.0」では、これまでのローカルマッチに加え、インターネットを通じて遊べるオンラインマッチが新たに選べるようになりました。オンラインマッチでは、目的に応じた2つのモードを用意しています。

スタンプマッチ - 全国のプレイヤーとランダムマッチング

全国のプレイヤーとランダムにマッチングして対戦するモード。試合が終わるたびにスタンプを獲得でき、勝っても負けてもスタンプがどんどん増えていきます。集めたスタンプでカードのランクアップを目指す、遊ぶほどに楽しめるモードです。もちろん、マッチングするお相手は近いランクのプレイヤーが選ばれるため、実力のあった相手とテクニックを磨くことができます。

ルームマッチ - 決まった相手と気軽にプレイ

離れたところにいるお友だちや仲間とのオンライン大会など、決まった相手と遊びたいときに使えるモードです。ルームを作成し、同じルーム番号を入力することで、必ず指定した相手とマッチングできます。

バランス調整でさらに遊びやすく！

今回のアップデートではオンラインマッチの追加に加え、ゲーム全体の遊びやすさを向上させる調整も行っています。

- ポイント獲得時でもパワーゲージが維持されるよう変更- パワフルタイプのキャラクターのパワーゲージ上昇を高速化- 一部ステージの形状・ギミックを、より遊びやすく調整- 「ひとりであそぶ」をクリア済みのキャラクターが一目で分かるように改善 など

これらの調整により、対戦バランスやゲームテンポがさらに向上しています！

最新情報・ご購入はこちらから

公式サイト： https://smash-festa.com/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/smash_festa

My Nintendo Store : https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113699

Steam：https://store.steampowered.com/app/4337680

製品情報

タイトル： サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！

ジャンル： はちゃめちゃスポーツゲーム

対応プラットフォーム： Nintendo Switch, Steam

プレイ人数：1～4人（オンライン時 2人）

CERO：A（全年齢対象）

価格： 2980円（税込）※6月26日(金) 0:00 から7月10日(金) 23:59まで20%オフの 2,384円（税込）

コピーライト： (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.G670060 / (C) tatsumaki games Inc.

※オンラインマッチを遊ぶには、インターネットに接続できる環境と、Nintendo Switch Online（有料）への加入（Nintendo Switch版のみ）が必要です。

※Nintendo SwitchおよびNintendo Switchのロゴは、任天堂の商標です。

※Steam及びSteamロゴは、米国またはその他の国のValve Corporationの商標及び登録商標です。