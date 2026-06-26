「やすめる、すすめる。」Moneru（モネル）がリブランディング

株式会社アルガルバイオ

株式会社アルガルバイオ（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：木村 周）は、独自原料Serimera(TM)（セリメラ）を配合した藻サプリメント「Moneru（モネル）」を2026年6月にリブランディングし、新キャッチコピー「やすめる、すすめる。」とともに、新たに顆粒タイプを発売します。あわせて、国内クリニック取扱数が200件を突破したこと、および愛用者向けアンバサダー制度を開始したことをお知らせします（2026年6月26日現在）。

「やすめる、すすめる。」休息の先の“晴れやかな朝”を届けるブランドへ

「やすめる、すすめる。Moneru」 地球の恵みと科学の力で、明日の自分へつなぐ藻サプリ。

私たちはこれまで、東京大学における20年以上の研究を背景に、「休息を妨げる原因」に着目して開発した独自原料「Serimera(TM)（セリメラ）」を配合したMoneruを、多くの方へお届けしてきました。

転機となったのは、クリニックをはじめとする愛用者の皆様から寄せられた声でした。そこから見えてきたのは、「よりよく休む」ことの先にある、「晴れやかな朝を迎え、前向きに一日をはじめる」という、Moneruが大切にしたい価値でした。

朝がきて、夜がきて、また朝がくる自然のリズムと同様に、わたしたちの暮らしも活動と休息のめぐりが大切です。この休息の先にあるポジティブなめぐりを広く伝えていくため、私たちは「やすめる、すすめる。」を新たなキャッチコピーに掲げ、より毎日の暮らしに深く寄り添うブランドへとリブランディングいたします。ただ休むだけでなく、晴れやかな自分で朝をはじめ、次の一歩へ進み出す。新しく生まれ変わった「Moneru」が、あなたの暮らしの味方として毎日のリズムに寄り添います。

・新キャッチコピー：やすめる、すすめる。Moneru

・サブコピー：晴れやかな自分で朝をはじめる 藻の力がめぐるサプリ

あわせて、ロゴおよびパッケージのデザインも一新。藻のやわらかなめぐりを感じさせる、晴れやかで穏やかな世界観へと刷新しました。

いつでも手軽に続けられる。「顆粒タイプ」が新登場

リブランディングにあわせ、より手軽に続けられる顆粒タイプを新たに発売します。個包装で持ち運びやすく、暮らしのなかに取り入れやすい設計です。既存のタブレットタイプとあわせ、暮らしに合わせて選べるラインナップを拡充します。安心してお使い頂けるように、MoneruシリーズはすべてGMP認定工場で製造しています。

・顆粒タイプ「Moneru スティック ミックスフルーツ味」（新発売）：

10本入（約10日分）／Serimera(TM) 660mg・1日1本／3,240円（税込・軽減税率対象・参考価格）

また、既存のタブレットタイプをはじめとするその他の製品も、新しいブランドデザインのもとで順次リニューアルしてまいります。詳細は決まり次第、あらためてお知らせします。

全国のクリニック200件が選ぶ信頼を土台に、暮らしのなかへ

今回のリブランディングの背景には、クリニックを起点に積み重ねてきた信頼があります。Moneruの国内クリニック取扱数は、2025年9月の100件突破から半年強で200件に到達しました。現在では婦人科・心療内科・内科・歯科・皮膚科・美容皮膚科など、診療科を超えて幅広い医師に選ばれています。近年は歯科の領域でも導入が広がってきており、導入医院からは「口腔内の健康だけでなく、全身の健康管理を意識される患者様が増えています。そうしたニーズに応える選択肢の一つとして取り扱っています」といった声も寄せられています。この信頼を土台に、Moneruはより多くの生活者の暮らしへと歩みを進めます。

診療科を超えた広がりを、導入医師の先生方とともにご紹介します。

共感でひろがる「Moneruアンバサダー」始動

「よりよく休めるから、よりよく進める」。Moneruが大切にするこの想いに深く共感してくださる方々を当社からお招きする、招待制の「Moneruアンバサダー」を始動しました。

本取り組みは、ウェルネス分野で活躍される方々を中心にお声がけし、ともに歩む特別なプログラムです。Moneruのブランドや考え方に深く共感してくださった方々が、ご自身のまわりの方々へその心地よさをていねいにつないでいく。私たちは、そんな温かい循環を目指しています。

アンバサダーの皆さまには、東京大学発スタートアップである当社ならではの、微細藻類研究や、最新のバイオテクノロジーに関する知見に触れていただける機会をご用意します。製品をお届けするだけではなく、サイエンスへの理解と共感を土台に、ともに学び合うコミュニティとして育てていきます。

私たちは、こうした想いを共有できる方々お一人おひとりに、当社からていねいにお声がけしてまいります。やわらかく晴れやかなめぐりの輪を、アンバサダーの皆さまとともに広げていきます。

選ばれる理由は、東京大学の研究から生まれた独自原料Serimera(TM)（セリメラ）

Serimera(TM)は、東京大学における20年以上の微細藻類研究を背景に、100種・1,260株を超える独自の微細藻類ライブラリーから選び抜いた原料です。「晴れやかな朝を迎え、前向きに一日をはじめる」という、わたしたちが大切にしたい価値を表現するために、「晴れやかで穏やか」を意味する英語“Serene”と、ギリシャ語で「昼の光」を表す“Hemera”を組み合わせて名づけました。

抗加齢医学会・睡眠学会へ出展。研究の背景を医療現場へ

当社は、下記の学会に出展します。研究背景や最新の臨床試験結果、開発の考え方について、医療関係者へ情報発信を行ってまいります。

・第26回 日本抗加齢医学会総会（2026年6月26日～28日／パシフィコ横浜ノース）

・日本睡眠学会 第50回定期学術集会（第25回日本睡眠歯科学会・第7回日本睡眠検査学会との合同大会）（2026年7月23日～24日／幕張メッセ）

＜会社概要＞

企業名：株式会社アルガルバイオ（Algal Bio Co., Ltd.）

本社所在地：〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5‐4‐6

設立：2018年3月

URL：https://algalbio.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社アルガルバイオ

担当：小田、半田

Tel：04-7170-2290

E-mail：moneru@algalbio.co.jp

URL：https://store.algalbio.co.jp/