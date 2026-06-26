図面データの活用促進で、業務効率化と製品品質向上に貢献する、製造業向けAI類似図面検索システム「Hi-PerBT 図面検索AI」の最新版を提供開始

株式会社日立ソリューションズ西日本

株式会社日立ソリューションズ西日本(本社：広島県広島市、取締役社長：加藤 哲哉、以下、日立ソリューションズ西日本)は、製造業における図面検索の負担軽減と利活用を支援するAI類似図面検索システム「Hi-PerBT 図面検索AI」の最新版を、7月1日から提供開始します。

最新版では、事前学習不要で形状検索に適したAIエンジンの搭載に加え、AI-OCR技術*1によるテキスト認識精度の向上により、類似図面の検索精度を高めました。また、AIによる図面の自動補正機能の追加により、図面比較機能を強化し、検索から比較までをより効率的に行えるようになりました。頻繁に設計変更が発生する製造業において、設計資産の活用を支援し、業務効率化と製品品質の向上に貢献します。

*1 AI-OCR技術：AIを活用して画像やPDFなどに含まれる文字情報を高精度に読み取り、テキストデータ化する技術です。

「Hi-PerBT 図面検索AI」の検索結果画面のイメージ

■背景

製造業においては、多様化する顧客ニーズに伴う製品の高度化や複雑化に加え、人材不足や熟練者の退職に伴う技術継承が課題となっており、過去の設計資産を効率的に「検索・比較・再利用」することの重要性が高まっています。一方で、多くの企業では、膨大な図面が蓄積されているものの、「類似図面の検索に時間がかかる」、「必要な図面を見つけられず、同じような図面を再設計してしまう」など、十分に活用しきれていない状況があります。

こうした課題に対し、日立ソリューションズ西日本は2020年より、図面の特徴をAIに学習させ、形状と文字情報から類似図面を探し出せる「Hi-PerBT 図面検索AI」を提供し、図面データの利活用促進や業務改善を支援してきました。

このたび、本製品に新たなAIエンジンを搭載し、検索機能と比較機能を強化した最新版を開発しました。

■最新版の特長

１．類似形状検索とテキスト読み取り精度の向上で、必要な図面へのアクセスを迅速化

形状特徴の識別に適した新たなAIエンジンの搭載により、図面の軽微な形状差異を高精度で識別し、類似形状を正確に検索できます。さらに、Microsoft AzureのAIサービスを活用したOCR技術との連携により、従来認識が難しかったCAD特有のフォントや手書き文字にも対応し、図面上のテキスト認識精度向上によって検索漏れを防止します。これにより、目的の図面へ迅速かつ確実にアクセスでき、過去図面の有効活用を促進するとともに、実務に即した検索・比較を実現します。



２．AI画像認識技術による自動補正で図面比較の精度向上、設計変更時の確認工数削減と見落とし防止に貢献

AI画像認識技術の採用により、図面の傾きや位置、縮尺のズレを自動で検出・補正し、改訂前後の図面の差異を正確に抽出します。レイアウト変更による誤検出を抑え、実際の変更箇所のみを高精度に可視化します。これにより、設計変更時の確認工数を削減するとともに、修正箇所の見落としを防止し、製品品質の向上に寄与します。

「Hi-PerBT 図面検索AI」の図面比較機能のイメージ

３．事前学習不要のAIエンジンにより、導入期間の短縮と導入負担を軽減

事前学習済みのAIエンジンにより、これまで必要だった図面データごとの個別学習が不要となりました。これにより、導入前の準備期間を従来比で約2～3週間短縮するとともに、学習用図面データの事前提供が不要となり、スムーズなシステム導入を実現します。



４．柔軟な導入形態に対応、図面管理システム「Hi-PerBT Advanced 図面管理」との連携でさらなる業務効率化を実現

本製品は「Hi-PerBT Advanced 図面管理」（以下、図面管理システム）との連携が可能です。図面管理システムに登録された図面データを対象に、AIが形状および図面内テキストの特徴を自動で解析し、検索に活用します。これにより、図面管理システムに登録された属性情報と合わせて複合的な検索が可能となり、必要な図面をより高精度かつ効率的に探し出せます。

■今後の展開

日立ソリューションズ西日本は、今後も製造業のDX推進を支援するため、「Hi-PerBT図面検索AI」を含むPLMソリューションの機能強化を継続していきます。これまで培った知見とソリューション提供の実績をもとに、企業のAIによる設計資産活用を支援し、お客さまの競争力強化に貢献してまいります。



■「ものづくりワールド東京」への出展について

上記提供サービスについては、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトにて開催される、ものづくりワールド東京（RX Japan 合同会社）(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html)に出展します。



■「Hi-PerBT 図面検索AI」について

https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/products/industry/ad/aisearch/



■「Hi-PerBT Advanced 図面管理」について

https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/products/industry/ad/



日立ソリューションズ西日本について

日立ソリューションズ西日本は、中国・九州地域に深く根ざしながら、さまざまな業種に対応した製品・サービスをベースに先進的なソリューションを全国へ展開しています。豊かなアイデア力と確かな技術力で「期待のその先の価値」をつくり、お客さまとの協創により、地域社会のSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）の実現と、人々の笑顔が増える持続可能な未来の創造に貢献します。

詳しくは、日立ソリューションズ西日本のWebサイト( https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/ )をご覧ください。



お問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ西日本

営業統括本部 第1営業本部 ソリューションビジネス営業部

https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/inquiry/

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