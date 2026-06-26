サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合から、株式会社STYZに出資いたしました。

ニッセイ・キャピタル株式会社

この度、ニッセイ・キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山 直紀）は、サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合より、「当事者駆動型」デザインファームとして事業展開する株式会社STYZに出資いたしました。ニッセイ・キャピタルは、日本生命グループの一員として、STYZ社の成長とSDGs達成に貢献してまいります。

STYZ社の概要

STYZ社は、ドネーションプラットフォーム事業、インクルーシブデザイン事業、テクノロジー事業、R&D事業の4事業を軸に展開する「当事者駆動型」デザインファームです。ビジネス・行政・NPOを横断的に結ぶ場を提供し、「問い」の創出から社会実装までを一気通貫で伴走支援しています。

出資背景

多様性やサステナビリティが重視される昨今、当事者視点で社会課題を発見し、その解決プロセスを通じて新たなマーケットを創造するSTYZ社のアプローチは、多くの企業から共感と期待を集めています。

同社は、インクルーシブデザインを取り入れたプロダクト開発やアクセシビリティの向上を企業に実装することで、情報やサービスの格差を緩和しています。また、非営利セクターへの継続的な資金循環を促進し、社会課題解決のエコシステム強化に寄与しています。

同社の事業は、マイノリティを含むすべての人々の機会均等化と、より多くの人が利用しやすい社会環境の整備を推進するものです。持続可能な社会の実現に大きく貢献する取り組みであることから、サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合からの出資を決定いたしました。

STYZ 会社情報

・会社名：株式会社STYZ

・設立：2016年3月

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 クエストコート原宿102

・代表者：代表取締役社長 田中 辰也

・URL：https://styz.io/

ニッセイ・キャピタル 会社概要

・会社名：ニッセイ・キャピタル株式会社 NISSAY CAPITAL CO., LTD.

・設立：1991年4月

・資本金：30億円

・株主：日本生命保険相互会社 100％

ファンド概要

・ファンド名称：ニッセイ・キャピタル サステナビリティ課題解決ファンド1号 投資事業有限責任組合(Nissay Capital Sustainability Solutions Fund No.1 Investment Limited Partnership)

・設立日：2023年4月

・ファンド金額：30億円

・運用者：ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資者：日本生命保険相互会社、ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資金額：1社あたり1千万～1億円 程度

・ファンド期間：18年

・投資ステージ：オールステージ

・投資対象：脱炭素・環境負荷軽減・新エネルギー・健康長寿・持続可能性に関する技術・サービスなど、SDGs面での社会貢献が期待されるスタートアップ

ファンド設立のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000043106.html

本件に関するお問い合わせ先

https://www.nissay-cap.co.jp/contact/index.php