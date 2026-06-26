「住民税決定通知書（住民税特別徴収税額通知書）」の電子配付が『apseedsポータル』で可能に！紙の仕分け・郵送コストの削減をサポート

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）

株式会社エーピーシーズ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大谷 伸之、マイナビグループ、以下 エーピーシーズ）が提供する、アルバイト・パート・派遣スタッフ向けスマートフォン業務用アプリ『apseedsポータル』の「web給与明細サービス」が「住民税決定通知書（納税義務者用）」の電子配付に対応いたしました。

毎年5月～6月にかけて各自治体から企業へ届く住民税決定通知書は、従業員ごとに切り分けたり、手作業で封入・郵送したりと、人事労務担当者にとって大きな業務負担となっています。今回の機能追加により、給与明細だけでなく住民税決定通知書もスムーズにデジタル化できるようになり、ペーパーレス化と業務効率化を同時に目指すことが可能になります。

■ 背景・目的

毎年5月～6月は、定額減税への対応や住民税の更新などが重なり、人事労務部門の業務が最も逼迫する時期のひとつです。

特に「住民税決定通知書」の配付においては、多くの企業で以下のような課題を抱えています。

■ 手作業によるコストとリスク

自治体から届く紙の通知書を従業員ごとに切り分け、誤封入のないよう目視で確認しながら封筒に入れる作業が発生

■ 拠点・店舗展開企業における郵送の手間

全国に多くの店舗や拠点を持つ企業の場合、それぞれの住所や拠点へ郵送・発送する手間とコストが肥大化

■ 従業員側の紛失リスク・再発行の手間

紙の通知書は紛失しやすく、従業員が「過去の通知書を確認したい」と思った際に再発行の手間が発生

このような「時期的な負担やコストを少しでも軽減したい」という企業のニーズにお応えするため、本機能の提供を開始いたしました。

■ 新機能の特徴と導入メリット

■ 住民税決定通知書 配付イメージ

1. スマホひとつで一元管理、いつでも確認可能に

従業員は、普段利用している『apseedsポータル』内で、スマホ一つでいつでも住民税決定通知書を確認・ダウンロードすることができます。紛失のリスクを減らし、過去の通知書も手元でいつでも振り返ることができます。

2. 配付作業をデジタルで完結、手作業の手間を削減

担当者は、通知書のデータをシステムにアップロードするだけで、各従業員への配付が完了します。これまで時間を割いていた「印刷・仕分け・封入・発送」のステップがなくなるため、業務の大幅な省力化に繋がります。

3. コスト削減とペーパーレス化の推進

郵送代や封筒代、印刷にかかるコストを削減。また、紙の削減を通じて、企業のペーパーレス化やDXの推進をサポートします。

■ 今後の展望

『apseedsポータル』は、働く人と管理する人の双方にとって「ちょうどいい便利さ」を追求しています。今後も現場のリアルな声に耳を傾け、仰々しいシステムではなく、日々の業務に自然と溶け込み、着実に負担を減らせるような機能改善を続けてまいります。

■ 『apseedsポータル』について

『apseedsポータル』は、派遣・アルバイト・パートスタッフの管理と情報共有をスマートにする業務用スマートフォンアプリです。契約締結や入社手続き、メッセージ機能、シフトや有給休暇の提出、eラーニング等をアプリに集約。これまで煩雑だった周知や手続きの手間とコストを大幅に削減。各機能がシームレスに連携することで現場のDXを推進し、組織の生産性と共有効率を最大化します。

apseedsポータルの詳細はこちら :https://apseeds.co.jp/ap-portal/

■ 株式会社エーピーシーズ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 大谷 伸之

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/sokubarai/

・入社手続き・書類回収効率化『web書類回収サービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/web-shoruikaishu/

・雇用契約・合意書の電子化『web契約書サービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/web-keiyakusho/

・社内ポイント運用支援サービス『ポイントインセンティブ』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/point-incentives/

・友人紹介制度支援サービス『友人スカウト』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/yujin-scout/

・アルムナイ採用支援サービス『HR-ReJoin』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/hr-rejoin/

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供

■ 問い合わせ先について

株式会社エーピーシーズ 広報担当

mail: pr@apseeds.co.jp