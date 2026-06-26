ZOZOマリンスタジアムで「氷」を使った熱中症対策を実施

コア・コクボホールディングス株式会社

小久保製氷冷蔵株式会社（KOKUBOグループ、千葉県八千代市、代表取締役社長：酒井 東洋士、以下小久保製氷）は、オフィシャルスポンサー契約を締結している千葉ロッテマリーンズと昨年に引き続き「熱中症対策パートナー」契約を締結します。

2026年6月27日(土)の福岡ソフトバンク戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)を皮切りに8月27日までのホーム開催試合の計23試合を対象として、マリーンズストアミュージアム店前に「ロックアイス(R)チャージスポット」が設置され、氷のうを持参いただいた方へ熱中症対策・アイシング用の氷(ロックアイス(R))を提供します。さらに、今回の企画実施に伴い、6月26日(金)からマリーンズストアミュージアム店にて、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK」のロゴ入り氷のうが販売されます。

また、2026年6月27日（土）ZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス戦において協賛試合「ロックアイス(R)クールナイター」 を開催します。

●「ロックアイス(R) チャージスポット」概要

昨年も実施した「ロックアイス(R)チャージスポット」を対象試合の期間中設置します。ご持参いただいた氷のうに熱中症対策・アイシング用の氷を約200gお入れします。配布時間内であれば何回でも利用可能です。氷の提供は1名様１回につき氷のう１つ分まで。

【対象試合】

6月 27日(土)～28日(日) 福岡ソフトバンク戦

7月 7日(火)～ 8日(水) 北海道日本ハム戦

7月 10日(金)～12日(日) オリックス戦

7月 18日(土)～20日(月・祝) 福岡ソフトバンク戦

7月 22日(水)～23日(木) 楽天戦

8月 4日(火)～ 5日(水) 埼玉西武戦

8月 7日(金)～ 9日(日) オリックス戦

8月 21日(金)～23日(日) 北海道日本ハム戦

8月 25日(火)～27日(木) 福岡ソフトバンク戦

【時間】

開場1時間前から試合開始1時間まで

【場所】

マリーンズストアミュージアム店前(外周)

※6月27日(土)のみ球場正面ロックアイス(R)特設ブースにて実施します。

【注意事項】

・涼を取っていただくための氷のため、飲料・飲食用ではありません

・氷が無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください

・氷のう以外の入れ物(ビニール袋等)へのご提供はお断りします

・ご使用後の水はトイレ等の洗面台へ捨ててください

・期間内でも天候、気温などによって予告なく終了する場合があります

●千葉ロッテマリーンズ協賛試合「ロックアイス(R)クールナイター」を開催

【概要】

日時：2026年6月27日（土） 18：00 試合開始

場所：ZOZOマリンスタジアム

対戦カード：千葉ロッテマリーンズ 対 福岡ソフトバンクホークス

●選手直筆サイン入りグッズなどが当たる抽選会を開催

6月27日（土）開催の「ロックアイス(R)クールナイター」では、選手直筆サイン入りユニホームなどが当たる抽選会を球場外周スペースで実施します。当日の観戦チケットをお持ちの方を対象に、ロックアイス(R)ブランド商品の購入レシート持参または、ロックアイス(R)公式インスタグラムフォローで抽選会に参加できます。

【詳細】

場所：ロックアイス(R)特設ブース(外周)

時間：：15：00～18：00※景品がなくなり次第、終了。

景 品：選手直筆サイン入りユニホーム、直筆サイン入りボールなど

【参加条件】

《１》 当日の観戦チケットをお持ちの方

《２》 ロックアイス(R)商品をスーパーやコンビニ等で購入したレシート

対象レシート１枚につき１回抽選が可能です。

対象商品：ロックアイス(R)ブランド商品すべて

《３》 Instagramアカウントフォロー

「ロックアイス(R)」の公式Instagramアカウントをフォローしていただき、ブースの担当スタッフにフォローがわかる画面をご提示で、おひとりさま1回限り抽選が可能となります。

※あらかじめフォローを完了した上でブースへお越しください。

【抽選会ルール】

参加上限は、おひとりさま最大3回までとなります。

●「ロックアイス」について

KOKUBOグループの小久保製氷冷蔵が、1973年に砕いた氷を袋に詰めた「かちわり氷」を「ロックアイス(R)」のブランドで発売開始し、2023年10月にロックアイス誕生50周年を迎えました。アウトドア、パーティ、家飲みなど様々なシーンはもちろん、ロックアイスの“冷やすチカラ”を活かしスポーツ分野・暑さ対策にもご使用いただいております。

※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵の登録商標です

●『熱中症予防 声かけプロジェクト』へ参画

小久保製氷冷蔵は、KOKUBOグループを代表し『熱中症予防 声かけプロジェクト』の賛同企業として、ロックアイスの”冷やすチカラ”を活用した暑さ対策などの活動をより一層推進しております

●KOKUBOグループについて

KOKUBOグループは、全国に工場と販売網を持ち、代表商品である「ロックアイス(R)」をお客様にお届けすることを通じて「氷が育む豊かな食文化の創造」に従業員一同取り組んでおります。ロックアイスの新たな可能性を追求し、スポーツアイシングや熱中症対策などを通した社会貢献活動やプロ・学生スポーツチームとの様々な取組を行っております。

また、KOKUBOグループでは、トレーニングジムを設置するなど従業員の健康増進に積極的に取り組んでおり、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されています。今後も健康保持・増進を経営課題とし、より良い職場づくりを進めてまいります。

≪会社概要≫

社名：コア・コクボホールディングス株式会社

所在地：千葉県船橋市本町3-36-30 R.I.C.ビル9F・10F

代表取締役社長：小久保 龍平

設立：2016年5月

グループHP：https://kokuboice.co.jp/

≪グループ企業≫

社名：小久保製氷冷蔵株式会社 ・株式会社東日本コクボ・株式会社北海道コクボ

所在地：千葉県八千代市村上1739-4 ・株式会社東海コクボ・株式会社西日本コクボ

代表取締役社長：酒井 東洋士 ・株式会社九州コクボ

設立：1969年9月 ・KOKUBO ROCK ICE (THAILAND) CO.,LTD.他