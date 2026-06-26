賃貸マンションブランド「URBANEX」が新たに竣工。ガス衣類乾燥機「乾太くん」や最上階共用ラウンジを採用したURBANEX谷町四丁目が新たに誕生。

大阪ガス都市開発株式会社

大阪ガス都市開発株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：橋口 博一、以下「大阪ガス都市開発」）は、「都市の暮らしに、新たな選択を。」をタグラインに展開している賃貸マンションブランド「URBANEX」（アーバネックス）シリーズにおいて、関西圏にて新築物件が竣工しましたことをお知らせいたします。

■URBANEXシリーズの開発背景と狙い

1996年の第一号物件竣工以来、関西圏を中心に展開。2006年には首都圏でも提供を開始し、現在では約2万人のお客さまに、利便性・快適性・先進性にこだわった賃貸マンションを提供して参りました。

従来、住まいにおける時間価値は効率性や時短に重点が置かれてきましたが、近年では在宅時間の増加や働き方の多様化を背景に、その過ごし方の質を高め、より自宅での時間を豊かに使うことへの関心が高まっています。

当社はこうした社会変化にいち早く気づき、都市生活における「住まいのあり方を再定義」することで都市生活者のより良い暮らしの提供を目指しております。

当社の主幹事業として、様々な社会課題やお客さまの期待に応え、都市生活における新たな選択肢となることを目指し、「URBANEX」では新しい価値提供をその物件ごとに展開して参ります。

URBANEX谷町四丁目の特徴

◆ガス衣類乾燥機「乾太くん」(一部タイプ)を導入。家事負担軽減により、快適な暮らしを提供。

◆当社賃貸マンションでは4棟目となるZEH-M Oriented（※1）を取得。高い断熱性等により、心地よい住空間を提供。

◆最上階には入居者限定共用ラウンジを設け、高仕様設備を導入したプレミアム住戸（一部タイプ）を採用。

◆その他、床暖房(一部タイプ)やミストサウナ付きガス温水浴室暖房乾燥機など、ガス設備も充実。

※１：建物外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入に

よって大幅な省エネルギーを実現させ、共用部を含むマンション全体での一次エネルギー

消費量を20％以上削減することを目指したマンションのことです。

■URBANEX谷町四丁目：URBANEXシリーズ初、最上階へ共用ラウンジを採用。働く時間や寛ぎの時間も思いのままに。

専有住戸に加え、入居者が自由に利用できる共用空間を拡充することで、現代の多様なライフスタイルに対応し、物件全体に新たな価値を創出します。開放感のある空間にはテーブル席およびソファー席を配置し、寛ぎの時間を演出。シーン調光の採用により、朝・昼・夕・夜と時間の移ろいに応じた照明が、異なる表情を引き出します。コーヒーサービス(※2)も備え、寛ぎのひとときをお過ごしいただけます。また、個室ブースを3席設置し、静かな環境でのリモートワークや集中作業にも対応。住戸内とは異なる環境での作業により、オン・オフの切り替えを促進し、生産性の向上にも繋がります。

さらに、予約制のプライベートルーム（有料）には、大型テレビおよびスピーカーを設置。

防音仕様（※3）となっているため、映画鑑賞やスポーツ観戦など、周囲を気にすることなく楽しめる特別な空間として提供します。日常の中に非日常体験を取り入れることで、住まいの価値を一層高めます。

※2：予告なくサービスを終了する場合がございます。

※3：約55dbの音を低減します。

全景（昼）全景（夜）プライベートルーム個室ブースコーヒーサービス

ラウンジインテリアデザイン：ミギリデザイン合同会社（公式サイト：https://www.migiri.jp）

■高仕様設備を導入した限定プレミアム住戸を採用。

URBANEXのブランドタグラインである「都市の暮らしに、新たな選択を。」を体現する新たな提案のひとつです。本物件では間取りタイプの異なる最上階限定住戸を設けました（Iタイプ：67.45平方メートル ・1LDK / Jタイプ：87.02平方メートル ・2LDK）。

本限定住戸では、建物内で最も優れたロケーションを最大限に活かし、開放感ある眺望とともに、洗練された高仕様設備を採用。居室内のすべての水には、微細な泡による浸透力を持つ「ウルトラファインバブル(※4)」を採用し、肌や髪のケアなど美容面での効果が期待されます。加えて洗浄効果も発揮され、日常的な清掃の負担軽減にも繋がります。また、ガス衣類乾燥機「乾太くん」や、全ての面が正面で、無方向レイアウトとなるアイランドキッチン「BAY CUBE（※5）」の採用（Iタイプ限定）により、家事負担の軽減および家事動線の効率化を追求し、都市生活において重要となる“時間価値”にも着目。さらには、洗面室と洋室・LDK、玄関ホールとウォークインクローゼットをそれぞれ直接つなぐことで、どこにいても各空間へスムーズにアクセスできる回遊型の間取りを実現しております。

これら細部にこだわった空間設計により、URBANEXが重視する空間が感性を刺激し、暮らしが広がるような体験価値を目指しています。

※4：「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※５：「BAY CUBE」は株式会社トーヨーキッチンスタイルの登録商標です。

Iタイプ：全景Iタイプ：リビングダイニングキッチンJタイプ：全景Jタイプ：洗面室

【URBANEX谷町四丁目 物件概要】

・所在地:大阪府大阪市中央区内本町１丁目

・竣工年月日:2026年5月12日

・総戸数:106戸＋店舗1区画

・公式サイト：アーバネックス谷町四丁目(https://www.ogfa.co.jp/chintai/property/272844-2)