インド工場が2026年版「働きがいのある会社（Great Place To Work(R)）」に認定

日機装株式会社

日機装株式会社（以下「日機装」）は、このたび、連結子会社グループであるClean Energy & Industrial Gasesグループ（以下「CE&IGグループ」）のインド・バドダラ工場が、職場環境や従業員の働きがいに関する国際的な評価機関であるGreat Place To Work(R) Instituteより、2026年版「働きがいのある会社（Great Place To Work(R)）」に認定されたことをお知らせします。

インド・バドダラ工場

「働きがいのある会社（Great Place To Work(R)）」は、数年にわたり従業員から寄せられたフィードバックのみに基づき評価されています。同機関が実施する「Trust Index(TM)（トラスト・インデックス）」調査において、従業員は「信頼」「尊重」「誇り」「透明性」「安全性」「仲間意識」といった職場環境における重要な項目について、自身の経験に基づき回答しています。本認定の取得は、バドダラのチームがともに築き上げてきた強い企業文化と、従業員が感じる日々の働きがいを反映しています。

本認定は、バトダラ工場の従業員一人ひとりの尽力とチームワーク、そして高いコミットメントの成果です。こうした取り組みにより、従業員が適切に評価され互いに支え合いながら、最高の成果を発揮する環境が実現するとともに、日機装の持続的な成長へとつながっています。

CE&IGグループ インド・バドダラ工場 製造部門ゼネラルマネージャー

Rohit Batarakhayeのコメント

「私たちは、企業文化こそが成果を生み出すと考えます。そのため、単なる業務効率の追求にとどまらず、一人ひとりの主体性を引き出すとともに、安全への意識が自然と根付いた、継続的な改善が業務プロセスに定着した環境を構築しています。これこそが安定した成果を可能にし、CE&IGを真に働きがいのある職場にしている要因です。」

CE&IGグループ 人事部門 エグゼクティブ・バイスプレジデント

Kimberle Marquardtのコメント

「今回の認定は、バドダラの素晴らしいチームの力をそのまま反映したものです。「働きがいのある会社（Great Place To Work(R)）」認定企業に選ばれたことは、従業員が日々体現している信頼やチームワーク、共通の目標達成に向けた決意の証です。私たちは、このチームが達成してきたことを非常に誇りに思うとともに、彼らがともに築き続けている文化に心から感謝しています。」

【インド・バドダラ工場概要】

・名称： Nikkiso Cosmodyne India Private Limited

・所在地： Plot No. 454, GIDC National Highway No. 8

Por-Ramangamdi, Vadodara 391 243 Gujarat, India

・操業開始： 2003年

・主な生産品目：空気分離設備、液化装置、気化器、熱交換器、再ガス化システム、

その他極低温関連機器

・従業員数： 400名以上

＜日機装 会社概要＞

会社名： 日機装株式会社

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー22階

創業： 1953年12月26日

代表者： 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一

事業内容： 産業用特殊ポンプ・システム、医療機器、航空機部品等の製造・販売

URL: https://www.nikkiso.co.jp/