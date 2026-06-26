常設の食品貯蔵庫「街かどフードパントリー」の2か所目を開設！

東京都板橋区新たに開設されたフードパントリー外観新たに開設されたフードパントリー内観

板橋区は、６月26日（金）から生活困窮者等への食品・相談支援として、常設型のフードパントリー（食品貯蔵庫、通称「街かどフードパントリー（以下『パントリー』と言う。）」）の２か所目を赤塚健康福祉センター内に開設しました。

板橋区では、令和５年７月３日から、23区初となる常設型のパントリーの運用を開始し、生活困窮者等への食品・相談支援を行ってきました。本事業は、「生活困窮者等食品・相談支援事業」として、パントリーを活用した食品支援と、生活の困りごと等を解決につなげる相談支援を併せて実施するものです。

パントリーの利用は、いたばし暮らしのサポートセンターまたは、いたばしひとり親家庭相談窓口で相談をされている方等が対象となります。

利用時間

原則 平日９時から 16 時まで

（土日祝日を除く、赤塚健康福祉センターの開所日）

※一般区民の方が自由にご利用いただける施設ではないことにご留意ください。

ロゴマーク

【『街かどフードパントリー』の 名称・ロゴマーク】

フードパントリー は「食品貯蔵庫」を意味し、どこでも気兼ねなく支援が受けられるようにという意味を込めてこの名称としました。

ロゴマークは、さりげないアプローチ「 Please ど うぞ」という手招きをイメージし、手招きが鳥に見えるように、 その鳥が「支援」を運んでいるようなシンボルとしてデザインしました。色はアースカラーであるモスグリーンを採用し、新鮮なものが置かれているということを表 すため、白地を基調としています。

区担当部署

ホームページはこちら :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/1047254.html

板橋区地域福祉連携課 ひとり親・子ども福祉係 03-3579-2234

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。