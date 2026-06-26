建設業・設備工事業の企業が人材不足時代に求められる経営戦略とは。人が集まり、育つ企業の取り組みについて業界動向や実践事例を交えて解説「設備工事フォーラム2026」

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2026年7月3日（金）14:00～15:00に、「設備工事フォーラム2026」を開催いたします。

お申込はこちら :https://eu1.hubs.ly/H0wcbSM0

2024年問題の法施行を経て、建設業・設備工事業が直面する人の課題はさらに深刻化しております。採用難・若手の定着・技能継承・生産性向上といった課題が複合的に山積するなかでも、持続的に成長し、人が集まり、育つ会社へ進化している企業には共通点があります。

本フォーラムでは、建設業・設備工事業において多数の支援実績を持つタナベコンサルティングが、人材不足時代に求められる経営戦略について、業界動向や全国の実践事例を交えながら解説いたします。採用強化、人材育成、企業内大学、DX推進、働き方改革、生産性向上など、選ばれる会社づくりに向けた具体的な取り組みをご紹介いたします。

また、ゲスト講演として北陸電気工事株式会社 設計積算部長 古村 峰雄 氏と企画部 企画課 畦内 梨帆 氏より、実際の取り組み事例についてご紹介いただきます。

設備工事業の未来を見据え、人が集まり、育つ会社づくりに向けたヒントや、今後の経営・組織づくりを考える機会として、ぜひご参加ください。

■推奨受講者

・建設業・設備工事業の経営者、経営幹部の方

・若手採用や社員定着に課題を感じている方

・人材育成や教育体制を強化したい方

■本フォーラムで学べるポイント

・人が集まる建設業・設備工事業の成功モデル

・採用における戦略と手法の事例

・人材が定着している企業の育成の取り組み

■登壇者

北陸電気工事株式会社 設計積算部長 古村 峰雄 氏

電気設備工事部門で技術向上と人財育成に長年従事。その後、企画部へ異動し、全社教育体系や人事制度、DX推進、組織改革を担当。「現場と企画の両視点」を活かし、人財戦略による持続的成長と次世代育成に取り組む。現在は設計積算部に所属し、設計の観点から技術向上を推進している。

北陸電気工事株式会社 企画部 企画課 畦内 梨帆 氏

株式会社タナベコンサルティング

インダストリー＆ドメインコンサルティング事業部 ゼネラルパートナー 大裏 宙

前職はBtoC向けサービス事業（外食・教育・介護・保育）を全国展開する上場企業に勤務。経営企画、店舗開発、FC加盟店開発、新規事業立ち上げを経験し、当社へ入社。主に建設業における事業戦略構築、人材育成、働き方改革推進を得意とし、全国で多数の実績を有する。

「設備工事フォーラム2026」開催概要

■日時：2026年7月3日（金）14:00～15:00

■参加費：無料

■申込方法：下記特設サイトの申込フォームよりお申込みください。

お申込はこちら :https://eu1.hubs.ly/H0wcbSM0

■申込期限：2026年7月3日（金）13:00まで

■注意事項：

・ご来場は不要です。ご自身のパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。

・リアルタイム配信です。

・通信料はお客様のご負担となります。

・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い場所でご視聴ください。

・同業者様のお申込みはご遠慮いただいております。

■プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58707/table/363_1_2877f761b47ac46596746251717d8ba9.jpg?v=202606261151 ]

※スケジュールは変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、900名以上のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来22,100社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDX／AXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。