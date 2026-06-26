【7/16 Web開催決定】厚労省と考える 仕事と介護の両立支援の進め方～実践ポイント・企業事例・活用できる支援制度まで解説～

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年7月16日（木）に、人事/総務/労務部門/経営企画部門のご担当者様および責任者様を対象としたWebセミナー「厚労省と考える 仕事と介護の両立支援の進め方～実践ポイント・企業事例・活用できる支援制度まで解説～」を開催いたします。

本セミナーでは、厚生労働省担当者が育児・介護休業法の改正ポイントや企業が押さえるべき実務対応、活用できる支援制度を解説します。さらにANAの実践事例を交えながら、仕事と介護の両立支援の進め方を紹介します。

急速に進む少子高齢化に伴い、働きながら家族の介護を行う「ワーキングケアラー」の増加は、あらゆる企業にとって重要な経営課題となっています。

本セミナーでは、厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 課長 上田真由美 様 をお招きし、育児・介護休業法のおさらいや法改正の背景、企業が対応すべき実務上の留意点や、すぐに使えるツールなども解説していただきます。さらに、仕事と介護の両立支援に先進的に取り組んでおられる、ANA客室センター業務推進部 リーダー 久保 勇様や、当社自身の取り組みについてもご紹介予定です。

「何から手をつければいいのかわからない」「中小企業でも使える支援制度を知りたい」とお考えの人事・労務担当者や経営者の皆様、ぜひこの機会をご活用ください。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/chmy-cak-00614?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00208260617&utm_Campaign_cus=prti00208260617

◆このような方にオススメのセミナーです

●育児・介護休業法の最新動向や、法改正に伴う実務上の留意点を正しく理解したい方

●従業員の「介護離職」に課題意識をお持ちで、具体的な両立支援策を検討している方

●他社がどのように仕事と介護の両立を進めているのか、具体的な実践事例を知りたい方

●行政が提供している無料の支援ツールや相談窓口を有効に活用したい方

●中小企業向けの活用しやすい助成制度や支援メニューについて情報収集している方

■日時：2026年7月16日(木)14:00～15:00

■申込期間：2026年7月13日(月) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事/総務/労務部門/経営企画部門のご担当者様および責任者様

■主催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

【第一部】

「改正育児・介護休業法の制度改正のポイントと企業の具体的な両立支援の進め方」

講師：厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 課長 上田 真由美様

【第二部】

「実践企業事例とパネルディスカッション（ご参加者様からの質疑応答）」

登壇団体/企業：厚生労働省様、ANA客室センター業務推進部様、株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

【第三部】

中小企業向け支援策の紹介

講師：厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 課長 上田 真由美様

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。