「記帳代行支援サービス」とクラウド業務システム「ZEXT」の連携を開始

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、提供する会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」と「記帳代行支援サービス」の機能連携を開始したことをお知らせします。

「ZEXT」の資料回収機能で顧問先から回収した証憑を直接「記帳代行支援サービス」へ連携できるようになり、仕訳作成を依頼する度に発生していた手作業を削減し、会計事務所のさらなる業務効率化を推進します。

サービス提供の背景

会計事務所が会計帳簿を作成するためには、顧問先から受領した領収書や請求書などの証憑を回収し、会計ソフトへの入力を行う必要があります。弥生の提供する「記帳代行支援サービス」では、紙証憑をスキャンしてアップロードするだけで、証憑データが「弥生会計 AE※1」へ自動仕訳された状態で取り込むことが可能です。

一方、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」では、顧問先ごとのデータの回収ができますが、「記帳代行支援サービス」で仕訳依頼するには「ZEXT」からデータをダウンロードし、「記帳代行支援サービス」へ再アップロードする手間が発生していました。この二重作業は、多数の顧問先を抱える会計事務所の大きな負担となっていました。

※1 会計機能を搭載した、弥生PAP会員専用ソフト

サービス詳細と導入効果

こうした課題を解決するため、弥生は「記帳代行支援サービス」の機能アップデートを実施し、「ZEXT」とのシームレスな連携を実現いたしました。

今回の連携により、「記帳代行支援サービス」で利用できる「証憑アップローダー」の画面から、「ZEXT」内に保管された顧問先ごとの証憑データを直接選択できるようになります。 これにより、会計事務所は証憑の確認から仕訳作成依頼までを同一画面上で完結できるようになります。

異なるツールを何度も立ち上げて切り替える手間が削減されるだけでなく、データの取り違えといったミスの防止にもつながり、安全かつ迅速な資料回収プロセスを構築することができます。

今後の展開

弥生は、今後も「記帳代行支援サービス」と「ZEXT」とのさらなる連携強化を予定しています。会計事務所の大きな負担となっている記帳業務の効率化のみならず、その先にある「事務所経営の最適化」までを見据えています。

将来的には、記帳業務にかかる工数やコストを「ZEXT」上で可視化し、業務配分の見直しや生産性向上につながる機能提供も視野に入れ、取り組んでまいります。

「記帳代行支援サービス」について

「記帳代行支援サービス」は、会計事務所の記帳代行業務を自動化・効率化するサービスです。会計事務所は領収書や預金通帳などの紙証憑をスキャンし、アップロードするだけで、自動仕訳された状態で「弥生会計 AE」へ取り込めるようになり、顧問先の記帳代行業務を効率化します。

また、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、会計事務所のデジタル化を支援します。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/kichodaiko/

「弥生PAP」入会について：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/about/

「ZEXT」について

「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービスです。全国13,000超のパートナー事務所と提携してきた弥生ならではの税理士・会計事務所に特化した機能で、事務所運営のお悩みを解決し、付加価値提供の実践を支援します。

※サービスのご利用には「弥生PAP」への加入が必要です。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 400万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp