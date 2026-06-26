大ピンチを理科で解決！　お笑い芸人・あばれる君推薦、柳田理科雄先生監修！ 『集英社最強科学まんが　読まなかったら超危険!?図鑑』＜日常のピンチ編＞＜アウトドアのピンチ編＞が6月26日（金）2冊同時発売

株式会社集英社

株式会社集英社は『集英社最強科学まんが 読まなかったら超危険!?図鑑 日常のピンチ編』『集英社最強科学まんが 読まなかったら超危険!?図鑑 アウトドアのピンチ編』を、2026年6月26日（金）に2冊同時発売します。

(C)RED PAJAMA YACO (C)SANDBOX NETWORK(C)RED PAJAMA YACO (C)SANDBOX NETWORK

ヤコ兄とマル。ゆるっと可愛いキャラクターたちの、ほのぼの面白いまんがを読むうちに“あるある”な大ピンチの解決法と、背景にある理科の知識に触れることが出来る新感覚の理科学習まんがです。各トピックの最後には、「なるほど！コラム」付き。子どもの「なぜ？」にこたえます。

また、監修は『空想科学読本』でおなじみの柳田理科雄氏。「理科雄先生の危機一髪コラム」も掲載されます。

柳田理科雄氏

子どもたちの身近にある「困った！」「どうしよう？」が入り口となるので、理科の知識や身を守るための考え方を、自分ごととして感じることが出来ます。またテンポの良いストーリー構成により、読書に苦手意識のある子どもでも読み進めやすい内容となっています。家庭で「身の回りの危険」や「安全」について話し合うきっかけとなるシリーズです。

【日常のピンチ編の特長】

＜日常のピンチ編＞では、「おならが止まらない」「おしっこがもれちゃいそう」「お腹をこわした」「エレベーターに閉じこめられた」など、日常生活のなかで起こりうる30のピンチを収録。体の不調や、身近な困りごと、食べものにまつわるピンチなどのテーマを、理科の観点からわかりやすく解説しています。

(C)RED PAJAMA YACO (C)SANDBOX NETWORK監修：柳田理科雄氏「はじめのことば」より抜粋

日常生活は危険がいっぱい。ハチに刺されたり、オシッコをもらしそうになったり。そんなピンチから脱却する方法を教えてくれるマンガなんだけど、実はこれ、科学の歴史そのものでは!?

原始人たちは、命に関わるピンチにさらされていた。それを乗り越えるために、火を使い、道具を作り、農業を身につけたのが、科学の始まりだった。（中略）

ぜひあなたにも、科学の始まりを実感してほしい。そして、科学の沼に、全身でとび込もう！

試し読みはこちらから

https://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-27085/

【アウトドアのピンチ編の特長】

＜アウトドアのピンチ編＞では「怖い犬に吠えられたとき」「山の中で道に迷ったとき」「ヘビが出たとき」「クラゲに刺されたとき」「雷が鳴ったとき」「凍傷になりかけたとき」など、アウトドアでの活動中に起こりうる26のピンチを収録。校庭や公園、キャンプ、水遊び、異常気象など、子どもたちの屋外での活動や、自然環境にひそむピンチをテーマに、身を守るための理科の知識にふれられる内容にしています。

(C)RED PAJAMA YACO (C)SANDBOX NETWORK監修：柳田理科雄氏「はじめのことば」より抜粋

理科は、科学の知識をコンパクトにまとめた教科だけど、それだけに実感しにくいところもあって、「なぜこんなことを覚えなきゃいけないの？」「人生のどこで、いつ役に立つの？」と思えて仕方のない人もいる。その点、『超危険!?図鑑』は明白だ。家の外で遊んだり、夏休みに海や山に出かけたりしていて、ピンチに出合ったとき、とっても役に立つ！

試し読みはこちらから

https://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-27088/

【お笑い芸人・あばれる君 推薦コメント】

＜日常のピンチ編＞推薦コメント

人生はピンチの連続だ!!︎そのピンチを乗り越えることができるのは自分しかいない!!︎そんなときに役立つのは頭脳だ!!︎さあこれを読んで載っている全ての知識を持っていけ!!︎

＜アウトドアのピンチ編＞推薦コメント

海、山、川!!︎これは、地球が授けてくれた無限の遊園地だ!!︎しかし、遊び方を間違えたらそこは一気に危険地帯だ!!︎これを読んで自分を守れ!!︎楽しく遊べ!!︎

【あばれる君プロフィール】

小学生に大人気のお笑い芸人。TBS「アイ・アム・冒険少年」TX「ポケモンとどこいく！？」など出演TV番組多数。高校時代には山岳部でインターハイに出場するなど「冒険」「サバイバル」にまつわる知識と笑いに定評がある。また、中学・高校教員免許（社会）、世界遺産検定マイスターを持つなど、知的な一面も持つ。

【書籍情報】

書名：『集英社最強科学まんが 読まなかったら超危険!?図鑑 日常のピンチ編』

原作：赤パジャマのヤコ

著：パク・ジョンウン

画：イ・ヨンア

日本語版監修：柳田理科雄

発売日：2026年6月26日（金）

判型：四六判

ページ数：144

電子版：同時発売

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-08-288117-7

集英社刊

書名：『集英社最強科学まんが 読まなかったら超危険!?図鑑 アウトドアのピンチ編』

原作：赤パジャマのヤコ

著：パク・ジョンウン

画：イ・ヨンア

日本語版監修：柳田理科雄

発売日：2026年6月26日（金）

判型：四六判

ページ数：144

電子版：同時発売

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-08-288118-4

集英社刊

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https://www.shueisha.co.jp/books/search/search.html?seriesid=154654