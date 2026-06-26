NEC グループ社員が 2026 Japan AWS Ambassadors、2026 Japan AWS Top Engineers、2026 Japan AWS Jr. Champions に認定

日本電気株式会社

NEC グループ社員が、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）より、「2026 Japan AWS Ambassadors」に3名が認定され、「2026 Japan AWS Top Engineers」に11名、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に2名が選出されました。

今回認定および選出されたエンジニアは、クラウドアーキテクチャの高度化やモダナイゼーション推進に加え、技術コミュニティの活性化など、AWS を活用した多様な取り組みにおいて顕著な成果を挙げています。

NEC は2020年より、日本初となる AWS とのコーポレートレベルの戦略的協業(注)のもと、クラウドビジネスを推進しています。両社の連携により、クラウド移行やモダナイゼーション領域におけるサービス開発・提供を強化し、お客様の DX 推進を支援してきました。

また、AWS 認定資格の取得推進やトレーニング、技術コミュニティ活動を通じて、人材育成にも継続的に取り組んでいます。その結果として、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に77名が選出されるなど人材の厚みが増し、2026年6月には AWS 認定資格の保有数が7,400を突破しました。



こうした取り組みのもと、実践・発信・成果創出のサイクルを回してきたことが、今回の認定および選出につながっています。

NEC グループは今後も、AWS との連携をさらに深化させ、人材と技術力を強みに、お客様の DX 推進および社会課題の解決に貢献していきます。

(注)NEC、米国AWSと日本で初めてコーポレートレベルの戦略的協業を締結(2020年11月13日発表)

https://jpn.nec.com/press/202011/20201113_01.html

認定者一覧

選出者一覧

2026 Japan AWS Ambassadors[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1364_1_d30744e4de2e252f8876042e55fa7e8c.jpg?v=202606261151 ]2026 Japan AWS Top Engineers（Services）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1364_2_00aeca6c48a5c7c5ba50c67aea947193.jpg?v=202606261151 ]2026 Japan AWS Top Engineers（AI/ML Data Engineer）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1364_3_b1b4b99ce4305c4e53e16b03f2a73c7b.jpg?v=202606261151 ]2026 Japan AWS Jr. Champions[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1364_4_d867f82b541955be2116184d2572a69c.jpg?v=202606261151 ]

2026 Japan AWS Ambassadors 認定者

左から 佐々木 航太、窪田 竜太、堀田 佳宏

2026 Japan AWS Top Engineers 選出者

左から 大竹 孝昌、高島 一晃、堀田 佳宏、窪田 竜太、好光 泰章、佐々木 航太、近藤 恭史、加藤 寛士、小岩 和郎、田中 拓摩

2026 Japan AWS Jr. Champions 選出者

左から 冨山 颯、藤井 光

関連リンク

お問い合わせ

- NEC「AWS 活用支援」https://jpn.nec.com/cloud/service/aws/index.html- AWS JAPAN APN ブログhttps://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/- 2026 Japan AWS Ambassadors の発表https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/- 2026 Japan AWS Top Engineers の発表https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/- 2026 Japan AWS Jr. Champions の発表https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/- 2026 Japan All AWS Certifications Engineers の発表https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

日本電気株式会社 クラウドソフトウェア統括部

E-mail：info@aws.jp.nec.com