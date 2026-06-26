日本の高等教育を世界へ。「JV-Campus」と「gacco」が業務提携に向けたLOI（協力意思確認書）を締結

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、2026年6月25日、弊社が運営するオンライン動画学習サービス「gacco」と、日本の高等教育の国際的な玄関口である教育プラットフォーム「JV-Campus（ジェイブイ・キャンパス）」との間で、相互連携に向けた協議および共同活動を開始することに合意し、LOI（協力意思確認書）を締結いたしました。

本提携の背景と目的

JV-Campus（Japan Virtual Campus） は、日本の高等教育機関が提供する講座を世界へ発信するオンライン国際教育プラットフォームです。

今回のLOIは、多様な学びを提供する国内最大級のオンライン動画学習ポータルサイト「gacco」と連携し、「JV-Campus」の展開をさらに推進することを目的としております。両者のデジタル技術と教育リソースを掛け合わせることで、国内外の大学・企業・社会人に向けた教育・学習環境の発展および、学術知の社会的・国際的な展開を目指してまいります。

JV-Campus

https://www.jv-campus.org/

JV-Campusとgaccoとの連携に関するLetter of Intent（協力意思確認書）

JV-Campus及びgacco（以下「両者」という。）は、デジタル技術を活用した教育・学習環境の発展及び学術知の社会的・国際的展開を推進するため、相互連携に向けた協議及び共同活動を開始する意思を確認する。

両者は、教育分野における新たな価値創出及び持続可能な学習基盤の形成を目指し、以下の領域において連携を検討する。

1．情報基盤に関する連携

両者は、教育・学習活動を支えるデジタル基盤の高度化及び相互連携に関する協力を推進する。

2．教育規格・仕組みに関する連携

両者は、柔軟かつ国際的に接続可能な学習環境の実現に向けて、以下を含む教育規格及び仕組みに関する検討を行う。

- デジタルバッジ、マイクロクレデンシャル等の学習認証- 学習成果の可視化及び相互承認に関する枠組み- 学習履歴管理及び資格情報流通に関する標準化- 大学間・機関間連携を支える教育モデル及び運営手法

3．コンテンツ開発・流通に関する連携

両者は、高等教育機関等が有する教育資源の有効活用及び社会還元を目的として、以下を含む共同活動を検討する。

- 教育コンテンツの共同開発及び流通- 両者の教育コンテンツを、国内外の大学、企業、社会人などへの共同展開- 産業界及び外部機関との連携による人材育成

本書は両者の協力意思を確認するものであり、法的拘束力を有するものではない。具体的な連携内容については、今後両者間で協議の上、必要に応じて別途定めるものとする。

gaccoについて

gaccoは、100を超える大学・組織からの授業を無料で提供する、受講者数130万人の日本最大のMOOC（動画学習）サービスです（2026年4月より株式会社デジタル・ナレッジが事業継承）。

すぐに役立つスキルから、ずっと役立つ教養まで、人生100年時代に役立つ大学の知をeラーニングで無料提供し、多くのビジネスパーソンや学生に支持されてきました。

gacco

https://www.digital-knowledge.co.jp/product/gacco/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが1995年創業のeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関・研修部門と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）

代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）

所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）

ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デジタル・ナレッジ

文教ソリューション事業部

メールアドレス： dk-esol-sales@digital-knowledge.co.jp

TEL：03-5846-2137